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Посол США в России выступила с заявлением в День Победы

Посол США Трейси в День Победы заявила, что надеется на былое сотрудничество

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Есть надежда, что Москва и Вашингтон смогут добиться былого духа сотрудничества для достижения целей по обеспечению безопасного и стабильного мира, Запад не должен забывать, что Победа досталась миру огромной ценой. С таким заявлением в День Победы выступила посол США в Москве Линн Трейси, оно опубликовано в Telegram-канале американского посольства.

«Мы надеемся, что сможем вернуться к былому духу сотрудничества, который поможет нам двигаться к более стабильному, безопасному и спокойному миру», — подчеркнула она.

Дипломат также напомнила о самопожертвовании военнослужащих США и СССР в годы войны, которые вместе одержали победу над общим врагом. «Важно помнить о том, как много мы смогли достичь вместе ради достижения общей цели», — добавила Трейси.

До этого исследование аналитического центра Фидбэк, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало, что подавляющее большинство опрошенных россиян (в среднем 93,5%) осведомлены об истоках Дня Победы. Из опроса следует, что День Победы ассоциируется у большинства россиян с гордостью за Родину.

Ранее сообщалось, что более 10 миллионов школьников и студентов приняли участие в акции «Бессмертный полк».

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