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Посол заявил о продолжении милитаристского курса Японии

Посол Ноздрев: Япония продолжает следовать курсу на форсированную милитаризацию

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Eugene Hoshiko/AP

Посол России в Японии Николай Ноздрев заявил, что администрация премьер-министра Японии Фумио Кисиды продолжает придерживаться курса на форсированную милитаризацию и последовательный демонтаж пацифистских положений конституции, которыми в стране гордились на протяжении десятилетий. Своим мнением он поделился в интервью РИА Новости ко Дню Победы.

По словам Ноздрева, речь о существенном наращивании военных расходов, обретении ударного потенциала, снятии самоограничений на экспорт вооружений, а также углублении военного взаимодействия с США.

«Данные практические шаги вкупе с полным игнорированием послевоенных реалий, попытками переписать историю и насаждением реваншистских настроений в обществе вызывают массу озабоченностей у нас и других соседних с Японией государств», — сказал дипломат.

До этого заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что Токио должен отказаться от милитаризации и признать итоги Второй мировой войны. По его словам, в Японии при поддержке США активно развивается военная инфраструктура, проводится закупка иностранного вооружения, включая наступательное, отменяются ограничения на военные операции за рубежом и проводятся учения вблизи Курильских островов.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев также заявлял, что японцам с учетом их военного сотрудничества с Соединенными Штатами нужно «усвоить уроки прошлого и не строить иллюзий».

Ранее Ноздрев заявил, что Россия примет меры для блокирования военных угроз на Дальнем Востоке.

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