Суд арестовал замначальника уголовного розыска Рязанской области

Заместителя начальника управления уголовного розыска УМВД РФ по Рязанской области Виталия Цыплакова арестовали на два месяца. Решение принял Советский районный суд Рязани, пишет газета «Коммерсантъ».

По информации издания, мужчину обвиняют в незаконной охоте и убийстве во время нее одного из егерей. Сотрудник правоохранительных органов свою вину не признал. Как сказал Цыплаков, никаких правонарушений он не совершал. При этом егерь якобы ушел в неизвестном направлении, не предупредив об этом никого из сопровождавших его охотников.

В материале отмечается, что судебное заседание по делу длилось около трех часов. Сторона защиты просила инстанцию избрать меру пресечения, не предполагающую содержание полицейского под стражей. Тем не менее суд решил арестовать мужчину на два месяца.

«Незадолго до этого <...> тот же районный суд на два месяца отправил в СИЗО бывшего сотрудника полиции Станислава Костина», — говорится в публикации.

Журналисты выяснили, что его также обвиняют в незаконной охоте и укрывательстве преступления. Как считает следствие, 24 февраля 2024 года Костин и Цыплаков приняли участие в незаконной охоте на лося в районе села Собчаково.

Всего охотничья группа состояла из восьми человек, которые отправились в лес на снегоходах и позже вернулись с добычей. Но во время мероприятия пропал один из местных жителей Сергей Пентелин, который присоединился к охотникам в качестве егеря.

Через некоторое время сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту пропажи мужчины. Однако, по словам участников охоты, в ходе мероприятия егерь сам куда-то ушел и не сказал об этом остальным членам группы.

«Никто из арестованных вину не признает, а защита обращает особое внимание на то, что тело пропавшего егеря до сих пор не обнаружено», — подчеркивается в статье.

Ранее суд арестовал бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова по делу о взятке.