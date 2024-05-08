Радоница 2024: история и православные традиции дня поминовения усопших Радоница — день поминовения усопших: история события и что нужно делать верующим

Радоница — особенный день в православном календаре, когда верующие вспоминают умерших родных и близких. История праздника уходит в языческие времена, и некоторые дохристианские обряды сохраняются до сих пор. Как к народным традициям относится официальная Церковь, как с религиозной точки зрения правильно поминать усопших, что можно и чего нельзя делать в этот день на кладбище — в материале «Газеты.Ru».

Какого числа отмечают Радоницу в 2024 году

По канонам Русской православной церкви Радоница (старое название — Радуница) — событие, во время которого верующие поминают усопших. В церковном календаре этот день также носит название вторник Фоминой седмицы (недели) — второй недели после Пасхи, названной по имени апостола Фомы, который не сразу поверил в воскрешение Иисуса Христа, но уверовав, стал одним из самых ярых проповедников христианства.

Радоница всегда выпадает на девятый день после Пасхи. В 2024 году это вторник, 14 мая. В некоторых регионах России — Адыгее, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республиках, Саратовской области, Краснодарском и Ставропольском краях — указами местных властей этот день объявлен выходным.

Само название праздника дословно означает «радость», объяснила «Газете.Ru» религиовед Юлия Ковалева. На Радоницу православные верующие не грустят об утрате родных и близких , а наоборот, мысленно делятся с ними радостью, вспоминая о чудесном воскресении Христа и победе жизни над смертью.

История и происхождение Радоницы

У Радоницы языческие корни: древние славяне вспоминали в этот день усопших еще до того, как на Руси приняли христианство. Богов, которые покровительствовали умершим и хранили их души, они называли радуницами.

В языческие времена люди верили, что все, кто умер естественной смертью, переселялись в далекую от живых землю под названием Ирий. Считалось, что посещать это место могут только птицы, а остальным путь туда закрыт. Покойные получали право приходить к родным в определенное время года, когда границы между миром живых и мертвых стирались.

По преданиям, после смерти люди обращались в духов, которые обладали мистическими способностями: умели посылать природные катаклизмы, богатый урожай, приплод скота или хорошую погоду. Поэтому умерших старались всячески ублажить. Этим занимались, в том числе, и на Радуницу, устраивая в день поминовения пышные обеды, танцы и игры.

close 100% «Гулянье в Марьиной Роще», Астахов, 1852 г. Wikimedia Commons

Кроме того, тогда Радуницей называли неделю, предшествующую приходу настоящей весны. Люди выходили большой группой в поле и звали духов, стараясь оповестить их о пришедшем тепле.

Детвора в этот день окликала первый весенний дождь. Были присказки, по которым они звали дождь, и с самого утра наблюдали за облаками и тучами. Раньше утверждали, что не бывает радонецкого вторника, где не капнуло бы дождика. Юлия Ковалева Религиовед

Впервые Радуница попала в церковный календарь на Руси приблизительно в XIV веке. Языческий обряд был христианизирован, и древние традиции этого дня соединились с некоторыми православными обычаями. Однако в богослужебном уставе до сих пор нет особых установок на торжество в этот день. Проводимые сегодня на кладбищах народные обряды поминовения усопших не слишком приветствуются официальной Церковью, но отношение к ним остается довольно снисходительным.

Народные обряды и традиции на Радоницу

Восточные славяне всегда оставляли на Радоницу на подоконнике стакан воды и кусочек хлеба, а во время поминального ужина на столе ставили три дополнительные тарелки — для завтрака, обеда и ужина умерших. Оставшуюся еду в конце вечера передавали нуждающимся.

Вечером в день Радоницы наши предки готовили баню, в которой оставляли чистую одежду, мыло, полотенца и березовые веники. Баню держали незанятой всю ночь, так как верили, что усопшие придут туда помыться. На следующее утро все члены семьи заходили туда и проводили ритуалы с использованием оставшейся золы.

close 100% «Радоница», Федор Шурпин

Важной частью этого для в народе считается трапеза на кладбище, для которой принято готовить специальные блюда для поминовения усопших: вареные крашеные яйца и кутью. Некоторые закапывают завернутую в ткань еду под землю, чтобы она досталась только усопшему. Яйца разбивают о могильный крест и прячут скорлупу под ним, чтобы «похристосоваться» в честь Пасхи с усопшими.

Во время этих обрядов с умершими принято общаться вслух, словно они живые, говорить о них добрые слова. Уходя, на могиле часто оставляют еду. А иногда — алкогольные напитки и сигареты, что Церковь однозначно не поддерживает.

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Еще одна традиция Радоницы — раздавать еду нищим и бездомным, которые собираются у кладбища. Отказывать им считается неподобающим для истинного христианина.

Мы идем на кладбище с дарами не для того, чтобы насытиться, а чтобы сделать подношение голодным людям. Юлия Ковалева Религиовед

Что можно и нельзя делать в праздник

С христианской точки зрения, самое важное, что нужно сделать на Радоницу, — помолиться за усопших. Верующие стараются посещать храмы, а накануне вечером начинают читать молитвы о почивших.

На всенощных вечерних службах проводится Парастас (в переводе с греческого — «ходатайство»), или Великая панихида, — это церковная служба по всем ушедшим православным христианам. На ней обязательно личное присутствие. Нужно также подать записку с именами скончавшихся родных и молиться, чтобы Господь упокоил их души.

close 100% «Панихида на сельском кладбище», Николай Неврев, 1867 г. Wikimedia Commons

После службы в церкви верующие обычно ходят на кладбище, чтобы навести порядок на могилах. Там можно самостоятельно совершить литию — краткое заупокойное богослужение — мирским чином или позвать для этого священника. Если же богослужение совершается в отсутствие церковнослужителя, достаточно прочитать молитву «Упокой, Господи» и пропеть «Со святыми упокой» или «Вечную память».

У восточных славян Радунечная неделя всегда сопровождалась свадьбами: люди спешили заключить браки до начала сезона полевых работ. Традиция сохранялась и позже, а предшествовавшая Радонице Красная горка — первый день после Великого поста, когда можно совершать обряд в храме. Однако на Радоницу венчаться нельзя: это связано не самим праздником, а с тем, что во вторник и четверг таинство не проводят.

Православные традиции не препятствуют крещению на Радоницу, потому как это мероприятие проводят в любые дни независимо от постов и церковных праздников. Но в Радоницу непросто провести крещение, потому что священники заняты другими заботами — поминовением усопших.

Как правильно поминать усопших с точки зрения Церкви

Согласно учению Церкви, на месте захоронения покоятся только останки усопших, в то время как их души находятся подле Бога. Именно поэтому во время Радоницы главное — это молитва, а не поминальная трапеза у могилы .

Священнослужители настоятельно не рекомендуют проводить поминовение с алкогольными напитками, предупредила Юлия Ковалева. Хотя употребление вина допустимо по Священному Писанию, все же следует избегать его чрезмерного потребления. Не стоит ставить перед фотографией умершего водку и черный хлеб — это тоже противоречит церковным правилам.

Согласно христианскому вероучению, душа усопшего не способна самостоятельно совершать благие поступки для умилостивления Всевышнего, поэтому она нуждается в помощи со стороны родных и близких. Прежде чем посетить родственников на кладбище, верующему следует явиться в церковь, чтобы принять участие в службе.

close 100% Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Желательно заказать поминовение по имени на проскомидии, — этапе литургии, где готовят хлеб и вино — чтобы за умершего принесли часть просфоры и погрузили ее в чашу со Святыми Дарами. Этот обряд символизирует прощение грехов. После литургии нужно отслужить панихиду. А совершение причастия в этот день усилит эффект молитвы.

На кладбище следует навести порядок на могиле, помолиться, зажечь свечу и побыть в тишине подле надгробного памятника. Одежда должна быть неброской. Важно избегать смеха, споров, ссор, громких разговоров и сильных эмоций. Оставлять мусор после посещения, особенно у чужих могил, категорически запрещено. На кладбище живые люди — лишь гости, поэтому им стоит проявлять уважение и вести себя почтительно.

Другие дни поминовения усопших

В православном календаре, помимо Радоницы, существует еще шесть особых дней для поминовения усопших — родительские субботы. По одной из версий, эти дни назвали так, потому что раньше всех умерших, которые отошли к отцам, называли «родителями». Другая версия гласит, что поминают в первую очередь почивших близких родственников.

Предстоящие родительские субботы в 2024 году:

14 мая — Радоница;



22 июня — Троицкая родительская суббота;



2 ноября — Димитриевская родительская суббота.

Народные приметы на Радоницу