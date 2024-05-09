Число пострадавших при обстреле Белгорода возросло до восьми

Город Белгород и Белгородский район подверглись атаке с воздуха со стороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Были зафиксированы прямые попадания в жилые многоквартирные здания и автомобили, известно о восьми пострадавших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

После произошедшего инцидента на место выехали начальник Главного регионального управления МЧС Сергей Петрович Потапов, а также мэр Белгорода Валентин Валентинович Демидов. Вместе они осмотрели несколько адресов и пообщались с местными жителями.

По предварительной информации, в результате атаки пострадали восемь человек, включая одного ребенка. Четверо с осколочными ранениями были доставлены скорой помощью в городскую больницу №2, где им оказывается необходимая помощь.

11-летняя девочка с ранением стопы была доставлена в детскую областную клиническую больницу. Трое других пострадавших получили медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказались.

В городе повреждения получили 34 квартиры, расположенные в 19 многоквартирных домах, одном частном жилом строении, а также в 37 автомобилях.

На месте происшествия работают оперативные службы, специалисты строительных компаний и управляющие компании.

В Белгородском районе, в поселке Дубовое, повреждены кровли четырех частных жилых домов и три автомобиля.

До того стало известно, что в Белгороде после обстрела загорелись автомобили, припаркованные во дворе жилого дома на улице Щорса.

Воздушную тревогу в Белгороде и Белгородском районе за ночь объявляли трижды.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.