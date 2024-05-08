В Москве умерла жена депутата Демина. Она обвиняла мужа в избиении В Москве умерла жена депутата Анастасия Демина, обвинявшая его в избиениях

В Москве разлад в паре муниципальных депутатов закончился смертью жены. В семье не все было гладко, муж ушел на СВО и завел любовницу. Вернувшись домой в отпуск, он разозлился, что жена недостаточно хорошо работает по дому из-за травмы руки, и избил ее, написала Baza. Женщина обращалась в полицию, но позднее забрала заявление. Подробности — в нашем материале.

В Москве умерла жена муниципального депутата «Единой России» Анастасия Демина, которая обвиняла мужа в избиении. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Согласно публикации, у женщины были проблемы с рукой. В начале года она сломала плечо (как это случилось, не уточняется), диагностировали перелом шейки плечевой кости. Ее состояние ухудшилось в феврале из-за побоев супруга.

Муж – участник СВО

Валерию Демину 45 лет, он является исполнительным секретарем столичного отделения ЕР по муниципальному округу Бабушкинский.

В августе 2023-го Совет депутатов округа сообщил, что Демин «находится в зоне проведения СВО». Что он там делает, не уточнялось, но российские солдаты были названы его сослуживцами. В единой базе депутатов партии в качестве места работы и должности Демина указано «участник СВО».

В феврале мужчина приехал в отпуск. Как утверждает Baza, на тот момент он уже завел любовницу и познакомил с ней детей. В единой базе депутатов-единороссов мужчина писал про себя «женат, воспитываю троих деток». Сама Демина рассказывала полиции, что у них давно разлад в семье, но «не политический, а личный».

Отпуск с побоями

Февральский отпуск депутат проводил с женой. Ему якобы не понравилось, что она почти не занимается работой по дому из-за сломанного плеча, и мужчина «очень разозлился».

«Накинулся на нее, бил и таскал за волосы. Удары супруга только усугубили травму», — отметил Telegram-канал.

После избиения Демин ушел из дома, а женщина попала в больницу с ушибами. Она рассказала врачам, что это дело рук мужа. После написала на него заявление в полицию и объяснила, что супруг сорвался, потому что она «ему надоела».

Однако однопартийцы (женщина тоже была мундепом Москвы от «Единой России», секретарем отделения по округу Ростокино) уговорили Демину забрать заявление.

«Как родственники рассказали полицейским, в последнее время состояние Деминой ухудшилось: боли усилились, Анастасия принимала много обезболивающих и жаловалась на панические атаки», — сообщила Baza.

«Простить всех за все»

Смерть наступила 6 мая. Детям показалось, что мать уснула, они «укрыли ее» и ушли гулять. Вернувшись, обнаружили, что женщина умерла. Ей было 42 года. Точные причины смерти пока не известны, их установит судмедэкспертиза.

«Дорогие мои. Пишу этот пост с слезами на глазах и комом в горе. 6 мая не стала моей супруги, моей Настены... Я правда не могу словами выразить все то, что я чувствую. Скорбь, боль, злость и ощущение пустоты... Жизнь разделилась на «до» и «после», — написал Демин на своей странице во «ВКонтакте» 7 мая.

Депутат назвал умершую хорошим и очень неравнодушным человеком, лучшей матерью и «нашим солнышком». Он попросил у жены «простить нас всех за все». Мужчина добавил, что не знает, как теперь жить без нее.