Судья матча «Реал» — «Бавария» признал свою ошибку, из-за которой отменили гол немцев

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт заявил, что линейный арбитр, из-за которого был отменен забитый мяч мюнхенского клуба на последних минутах полуфинального матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», признал свою ошибку. Об этом сообщает NBC Sports.

Де Лигт стал автором гола после скидки игрока «Реала», однако рефери не стал засчитывать мяч, посчитав, что пас отдал игрок «Баварии», находившийся в офсайде. Это произошло уже в конце второго тайма при счете 2:1 в пользу испанской команды.

«В случае со вторым голом Хоселу Рюдигер тоже почти вне игры. Если бы арбитр тогда свистнул, дальше ничего бы не было, а в итоге это решающий гол. Боковой судья сказал мне: «Прошу прощения, я совершил ошибку». Но что мне с этого?» — заявил де Лигт.

Игра состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Итоговый счет поединка — 2:1 в пользу «Реала», который вышел в финал по сумме двух матчей. Первый поединок завершился со счетом 2:2.

В финальном поединке мадридская команда сразится с дортмундской «Боруссией». Игра состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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