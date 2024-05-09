Российские войска уничтожили более 40 беспилотников ВСУ за сутки

Российские военные из группировки войск «Днепр» уничтожили и подавили за сутки 46 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

«Огнем ПВО и средствами РЭБ подавлено управление и сбито 46 разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов», — сказал Кодрян.

Ночью украинские дроны атаковали нефтебазу в селе Юровка Краснодарского края. Несколько беспилотников упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар. По последним данным, пострадавших нет.

8 мая Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны за сутки сбили более 10 беспилотников, три авиабомбы и одну оперативно-тактическую ракету, которые были выпущены украинскими войсками.

7 мая сообщалось, что в Горловке ДНР из-за атаки БПЛА пострадали сотрудники МЧС России.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.