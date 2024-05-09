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В районе города Харькова зафиксировали взрыв

«Зеркало недели»: взрыв произошел в пригороде города Харькова

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Shutterstock

Взрыв произошел в пригороде украинского города Харькова. Об этом сообщается в Telegram-канале местного издания «Зеркало недели».

«Харьков, местные паблики сообщают о взрыве в пригороде», — говорится в материале.

В момент взрыва на всей территории Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Другие подробности о ситуации в регионе не уточнялись.

8 мая украинское издание «Страна.ua» сообщило о повреждении Кременчугской гидроэлектростанции (ГЭС). Инфраструктурный объект расположен в Полтавской области.

В тот же день в Никопольском районе Днепропетровской области зафиксировали повреждение объекта инфраструктуры. Однако глава военной администрации региона Сергей Лысак не стал раскрывать, о каком именно сооружении идет речь.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале написал, что в настоящее время в стране уничтожены или повреждены более 800 объектов теплоснабжения. По словам главы правительства, из-за этого государство лишилось около восьми гигаватт энергогенерации.

Ранее в Ивано-Франковской области после ударов российских войск загорелся энергетический объект.

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