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Захарова обратилась к желающим отметить 9 Мая украинцам

Захарова украинцам, желающим отметить 9 Мая: место для подвига всегда есть

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Желающим праздновать День Победы жителям Украины важно помнить, что место подвигу есть всегда, украинцам необходимо обратиться к истории Великой Отечественной войны. Об этом в беседе с ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я хочу им (жителям Украины. — Прим. ред.) напомнить, что победа в Великой Отечественной и Второй мировой войне… далась тяжело и дорого… просто еще раз обратитесь к временам, к истории, к материалам Второй мировой войны и помните о том, что место подвигу есть всегда и везде», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, ярким примером народного подвига в годы Второй мировой войны можно считать подъем движения сопротивления во Франции. В условиях, когда многие присягнули на верность нацистской Германии, в стране появились люди, осознавшие, что без их конкретного вклада победа недостижима.

9 мая посол США в России Линн Трейси заявила, что есть надежда на то, что Москва и Вашингтон смогут добиться былого духа сотрудничества для достижения целей по обеспечению безопасного и стабильного мира, Запад не должен забывать, что Победа досталась миру огромной ценой.

Дипломат также напомнила о самопожертвовании военнослужащих США и СССР в годы войны, которые вместе одержали победу над общим врагом.

Ранее Мединский объяснил, почему Европа не празднует День Победы 9 мая.

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