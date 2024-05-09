В Белоруссии одобрили проект программы Союзного государства «Приоритет»

Правительство Белоруссии (Совет Министров) одобрило проект программы Союзного государства о совершенствовании системы защиты информационных ресурсов под названием «Приоритет». Об этом говорится в постановлении, опубликованном на правовом интернет-портале Белоруссии.

Проект был представлен оперативно-аналитическим центром при президенте Белоруссии и согласован с заинтересованными республиканскими органами государственного управления, для его внесения в Совет Министров Союзного государства.

Документ подписал премьер-министр республики Роман Головченко.

В апреле государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщал, что проект доктрины национальной безопасности Союзного государства проходит обсуждение в российских МИД и Совбезе.

По его словам, работа идет полным ходом. В настоящее время документ сформирован и проходит обсуждение на соответствующих структурных площадках.

Ранее сообщалось, что в военной доктрине Белоруссии пропишут союзнические обязательства в ОДКБ.