Нарышкин назвал безответственными слова об отправке западных военных на Украину

Заявления западных политиков о возможности отправки войск на Украину можно расценивать как эскалацию конфликта. Об этом заявил РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Он считает подобные высказывания «крайне безответственными».

«И даже сами заявления можно расценивать как эскалацию конфликта с их стороны», — сказал Нарышкин.

До этого итальянская газета Corriere della Sera писала, что в НАТО готовятся принять документ, предполагающий отказ от ввода войск на Украину. Документ могут одобрить на саммите альянса в Вашингтоне, который пройдет с 9 по 11 июля.

Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок считает, что решение президента РФ Владимира Путина о проведении внеплановых учений по применению нестратегического ядерного оружия поспособствовало прекращению дискуссий о возможной отправке воинских контингентов НАТО в зону военной операции.

8 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае появления французских военных на территории Украины, они станут законными целями для ВС РФ.

Ранее в Испании заявили, что солдаты НАТО уже находятся на Украине.