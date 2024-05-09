Песков оценил влияние погоды на организацию парада в Москве

Аномально холодная для мая погода не помешает празднованию Дня Победы в Москве, в том числе это касается проведения военного парада на Красной площади. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, фрагмент из интервью которого в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Представитель президента РФ обратил внимание, что метеорологи прогнозируют холодную погоду в российской столице. Утром температура воздуха в городе составила около 0°C, при этом накануне в Москве выпал снег.

«Это никак не скажется [на проведении парада в честь Дня Победы], мы будем надеяться. Для наших военных погода никогда не была и не является препятствием», — сказал Песков.

По его словам, гостям на трибунах будут раздавать пледы. В то же время пресс-секретарь Кремля выразил надежду, что собирающиеся на мероприятие люди в целом «оденутся потеплее».

Начало военного парада в честь 79-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне, который традиционно пройдет на Красной площади в Москве, запланировано на 10:00 мск. Ожидается, что мероприятие продлится около двух часов.

Вечером 8 мая научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что в День Победы в столице страны ожидается крайне низкая температура. По его словам, соответствующий показатель составит не более +3°С.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, кто получил приглашения на парад в честь Дня Победы.