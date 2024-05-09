ВС РФ уничтожили плавсредства ВСУ на Днепре

За последние 24 часа подразделения группировки вооруженных сил «Днепр» уничтожили два украинских плавсредства у правого берега реки Днепр. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Романа Кодряна.

Кроме того, российские военнослужащие нанесли удар по девяти позициям артиллерийских орудий и минометов, а также атаковали 19 наблюдательных пунктов и два склада ВСУ.

«Подразделения группировки войск 'Днепр' успешно выполняли свои боевые задачи», — заявил Кодрян. Он добавил, что они контролировали населенный пункт Работино, продолжали уничтожение украинских плавсредств у правого берега Днепра, активно нейтрализовали FPV-дроны, разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты. По данным начальника пресс-центра, потери противника за сутки составили до 55 военнослужащих.

В результате контрбатарейной борьбы были поражены девять позиций артиллерийских орудий и минометов, добавил Кодрян.

5 апреля сообщалось, что группировка «Днепр» уничтожила до 35 человек личного состава ВСУ.

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