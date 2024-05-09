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Российский депутат заявил, что Украина потеряла свою кадровую армию

Депутат Шеремет: ВСУ состоит в основном из мобилизованных и наемников

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Sofiia Gatilova/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свою кадровую армию и теперь состоят в основном из мобилизованных и наемников. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

По его словам, это является причиной сильного желания Украины привлечь иностранных наемников. Однако депутат уверен, что к украинцам постепенно приходит озарение, поэтому желающих бороться за президента Владимира Зеленского все меньше.

7 мая на официальном сайте Зеленского была зарегистрирована петиция о приглашении иностранных войск на Украину. Она содержит в себе соответствующую просьбу к каждой из стран — членов Европейского союза (ЕС), а также США и Великобритании.

К тому моменту, как информация о петиции появилась в СМИ, ее подписали 25 человек. При этом для рассмотрения прошения президентом оно должно набрать как минимум 25 тыс. голосов.

Ранее в Госдепе США сообщили о работе над новыми пакетами военной помощи Украине.

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