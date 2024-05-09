Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Южной Корее создадут министерство повышения рождаемости

Власти Южной Кореи создадут новое министерство для повышения рождаемости

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В Южной Корее планируется создать министерство по борьбе с низкой рождаемостью. Об этом заявил президент республики Юн Сок Ёль, сообщает телеканал NDTV.

«Я прошу парламент о сотрудничестве в пересмотре организации правительства для создания министерства по борьбе с низким уровнем рождаемости», — сказал он в прямом обращении к нации.

Несмотря на прилагаемые властями усилия в последние годы рождаемость в Южной Корее заметно падает — при том, что правительством уже были потрачены крупные суммы на попытки решить демографические трудности.

«Чтобы преодолеть низкий уровень рождаемости, который можно считать чрезвычайной ситуацией в стране, мы полностью мобилизуем все возможности государства», - заявил президент Юн Сок Ёль.

В настоящее время Южная Корея относится к группе стран с самой высокой ожидаемой продолжительностью жизни при одновременном снижении рождаемости. Коэффициент фертильности (количество детей, которое, как ожидается, будет у женщины за всю ее жизнь) снизился до 0,72, хотя для поддержания уровня населения на текущем уровне необходим коэффициент фертильности 2,1. По прогнозам экспертов, при нынешних темпах убыли к 2100 году население республики сократится до 25 млн человек при нынешних 51 млн.

Вопросами демографии озабочены и российские власти. 7 апреля президент Владимир Путин подписал указ о поддержке и стимулировании рождаемости в регионах РФ.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами