В Южной Корее создадут министерство повышения рождаемости

В Южной Корее планируется создать министерство по борьбе с низкой рождаемостью. Об этом заявил президент республики Юн Сок Ёль, сообщает телеканал NDTV.

«Я прошу парламент о сотрудничестве в пересмотре организации правительства для создания министерства по борьбе с низким уровнем рождаемости», — сказал он в прямом обращении к нации.

Несмотря на прилагаемые властями усилия в последние годы рождаемость в Южной Корее заметно падает — при том, что правительством уже были потрачены крупные суммы на попытки решить демографические трудности.

«Чтобы преодолеть низкий уровень рождаемости, который можно считать чрезвычайной ситуацией в стране, мы полностью мобилизуем все возможности государства», - заявил президент Юн Сок Ёль.

В настоящее время Южная Корея относится к группе стран с самой высокой ожидаемой продолжительностью жизни при одновременном снижении рождаемости. Коэффициент фертильности (количество детей, которое, как ожидается, будет у женщины за всю ее жизнь) снизился до 0,72, хотя для поддержания уровня населения на текущем уровне необходим коэффициент фертильности 2,1. По прогнозам экспертов, при нынешних темпах убыли к 2100 году население республики сократится до 25 млн человек при нынешних 51 млн.

Вопросами демографии озабочены и российские власти. 7 апреля президент Владимир Путин подписал указ о поддержке и стимулировании рождаемости в регионах РФ.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.