«Решение Путина произвело впечатление»: почему в НАТО откажутся вводить войска на Украину CDS: НАТО может провозгласить на саммите отказ от ввода войск на Украину

В НАТО готовятся принять документ, предполагающий отказ от ввода войск на Украину, пишет итальянская газета Corriere della Sera. При этом альянс продолжит укреплять свой восточный фланг, а также рассчитывает ускорить поставки вооружений для ВСУ. Почему в НАТО вдруг заговорили о полном отказе от ввода войск в зону конфликта и при чем тут решение Владимира Путина об учениях с нестратегическим ядерным оружием, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

«Никаких сапог на земле»

По данным Corriere della Sera, подобный документ может быть одобрен на саммите НАТО в Вашингтоне, который пройдет с 9 по 11 июля и будет посвящен 75-летию Североатлантического альянса.

По информации газеты, руководство передачей вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), поставками материальных средств Украине перейдет от Соединенных Штатов к НАТО. Помимо этого, планируется укрепление восточного фланга альянса. Североатлантический альянс готовится к передислокации частей и соединений ОВС (Объединенных Вооруженных сил) НАТО численностью в 300 тыс. военнослужащих, готовых к развертыванию вдоль восточных границ НАТО — от Прибалтики до Болгарии.

Одна из ключевых фраз, содержащихся в проекте документа, который будет одобрен на саммите, — «никаких сапог на земле». То есть Североатлантический альянс не планирует отправлять своих бойцов и командиров для участия в боевых действиях в зоне российской военной операции.

Вместе с тем стратегия, продиктованная Соединенными Штатами по отношению к украинскому кризису, не меняется.

Западные лидеры, как утверждает итальянское издание, готовят «изменение темпа». До сих пор именно министр обороны США Ллойд Остин возглавлял контактную группу по обороне Украины, также известную как «формат Рамштайн». Как известно, в эту международную коалицию входят более 50 стран — все страны блока НАТО, большинство государств ЕС и союзники из Африки и Азии.

Однако на июльском саммите будет принято решение о переносе этой задачи в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Этот шаг имеет практическую мотивацию: 99% ВВСТ и материальных средств, доставленных в Киев, поступает от 32 государств-участников альянса. Но этому, полагает Corriere della Sera, есть и политическое объяснение: действия западного блока окажутся более согласованными и внушительными как в глазах общественного мнения стран Запада, так и в глазах Владимира Путина.

«Беспокойство украинских военных»

По мнению Corriere della Sera, с фронта приходят тревожные новости. Есть опасения, что Вооруженные силы РФ могут прорвать оборонительные рубежи украинской армии. Кроме того, такие города, как Харьков и Одесса, остались практически без средств противовоздушной обороны и стали легкой мишенью для ударов российской армии.

В эти дни министр обороны США Ллойд Остин звонит один за другим лидерам государств-участников НАТО, на вооружении которых состоят зенитные ракетные батареи Patriot. В ВСУ посчитали, что 25 систем Patriot требуется для зенитного ракетного прикрытия всей территории страны; семь — для обороны основных городов. Однако, по информации Corriere della Sera, в записной книжке Ллойда Остина на данный момент отмечены галочками только две батареи Patriot, предоставленные Германией и Испанией.

Нидерланды пока только рассматривают, как действовать в этом плане. Была бы в этом списке и Греция, но премьер-министр Кириакос Мицотакис исключил передачу ЗРК этого типа Украине. «Нет» прозвучало и из Польши: Patriot развернуты в этой стране для прикрытия авиабазы Жешув — главной логистической базы для последующей передачи оружия Украине. Италия пытается отправить на Украину зенитные ракетные комплексы SAMP-T. Великобритания гарантировала поставки других типов ЗРК.

Ллойд Остин и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также усиливают давление на Швецию и Румынию. На очередной встрече неформального клуба наиболее экономически развитых стран Группы семи (G7) в Италии на острове Капри в апреле этого года госсекретарь США Энтони Блинкен сказал: «Еще не поздно, новый пакет американской помощи позволит Украине сдержать наступление русских».

Пентагон уже поставил первую партию снарядов для ствольной артиллерии и зенитных управляемых ракет для ЗРК Patriot. Все это уже хранится на американских базах в Европе. Очевидно, что фактор времени становится решающим, считает Corriere della Sera. По мнению газеты, действия американского правительства уравновешиваются беспокойством украинских военных, которые боятся потерять еще больше территории в Донбассе.

Аналитик Брукингского института в Вашингтоне Майкл О'Хэнлон считает, что «продвижение россиян может увеличиться на 10-20% по сравнению с текущими темпами».

«Решение об учениях произвело должное впечатление»

Если в НАТО и готовятся принять документ, в котором будет отражен отказ от ввода войск на Украину, то это будет говорить только об одном: на коллективном Западе не расценивают даже поражение Украины как катастрофу вселенского масштаба. А именно на таких трактовках настаивают в Киеве, и подобных оценок придерживаются некоторые политики на Западе — мол, вслед за Украиной будет Польша, Прибалтика и так далее. Иными словами, поражение Украины приведет чуть ли не к исчезновению цивилизованного мира. Подобная ахинея периодически звучит как в украинской столице, так и в других европейских городах.

Но информация Corriere della Sera свидетельствует о том, что Запад на данном этапе не готов проливать кровь за Украину. К этому следует добавить, что между Россией и США (да и Западом в целом), несмотря на сильно ухудшившиеся за последнее время взаимоотношения (по некоторым позициям вплоть до полной заморозки), нет никаких противоречий (территориальных, финансово-экономических, идеологических), которые привели бы к Третьей мировой войне и обмену массированными ракетно-ядерными ударами.

И исчезни Украина с карты мира хоть завтра, никаких потрясений глобального масштаба в странах НАТО и Европейского союза не произойдет.

Нельзя исключать и следующего — решение президента РФ Владимира Путина о проведении внеплановых учений по применению нестратегического ядерного оружия в ответ на заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц все же произвело должное впечатление на политиков и военных Запада. И именно оно в значительной степени поспособствовало прекращению дискуссий о возможной отправке воинских контингентов НАТО в зону военной операции.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).