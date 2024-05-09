Президент Франции Эммануэль Макрон мог испугаться вызова французского посла в МИД РФ и грозных предупреждений российского внешнеполитического ведомства. Об этом написал обозреватель портала infoBRICS Драголюб Боснич.

По мнению журналиста, жесткая реакция Москвы на воинственные заявления политиков Запада оказала воздействие на Францию и Италию, которые испытали очевидный страх. Боснич отметил, что после того, как послу Франции в МИД России разъяснили, что произойдет в случае вмешательства Североатлантического альянса в украинский конфликт, заявления Макрона стали менее резкими и более неопределенными.

Журналист подчеркнул, что Россия пыталась использовать закулисные дипломатические каналы, чтобы призвать США, ЕС и НАТО, но безуспешно. Запад намеренно нарушал обозначенные российские красные линии на Украине и открыто поддерживал теракты на территории РФ. Поэтому официальное предостережение стало для Москвы единственным вариантом и выходом из сложившейся ситуации.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае появления французских военных на территории Украины они станут законными целями для российской армии.

Ранее Франция обвинила Россию в применении дипломатических каналов для запугивания.