Откуда взялась мода на седые волосы

«Пусть голова моя седа, зимы мне нечего бояться», — пел когда-то Вахтанг Кикабидзе. Тут не поспоришь, ему действительно было не страшно стареть — а все потому, что он мужчина. У женщин в нашей стране совсем другая участь: как известно, молодиться нужно до последнего.

В 30 мы с гордостью говорим, что выглядим на 20, в 40 — на 30, в 50 — на 40, и так далее. Я всегда считала, что лет в 70 эту бессмысленную гонку можно завершить. Глупо же гордиться тем, что в этом возрасте ты выглядишь на 60 — потому что кто вообще может определить возраст за этим горизонтом? В 70 наконец-то можно будет забить на все: краситься хоть в розовый, хоть в ультрамариновый, хоть в красный, одеваться тоже как душе угодно — ибо всем на тебя уже пофиг, что хочу, то и ворочу.

Образ дряхлой, но эксцентричной бабули без возраста был очень даже мне близок.

Буквально позавчера я поняла, как заблуждалась. Ждала автобуса, когда ко мне подрулила бодрая пенсионерка. «Покараульте мою сумку, пожалуйста, я в аптеку забегу за бесплатным журналом», — говорит. Выглядела она адекватной, и я согласилась. Уже через две минуты она вернулась для того, чтобы начать говорить шарадами: «Между прочим, мне сто лет без двадцати трех», — гордо сообщила бабуля. И пока я пыталась произвести подзабытое вычитание в уме, продолжила: «Тут с подругами встречалась, давно не виделись, многие за это время уже умерли! Так вот, все удивились, как я молодо выгляжу! А почему? А все потому, что беру вот эти буклетики и покупаю витамины. Витамин С обязательно! И еще витамин Д!» Тут подъехал ее автобус, и она довольно легко для 77 лет в него впорхнула.

Выглядела ли она моложе? У меня не было ответа на этот вопрос. Да, не знаю, может быть? По крайней мере, седая челка свежести ей явно не прибавляла. На следующий день я была записана на довольно дорогие стрижку и окраску. Когда-то у меня был «свой цвет» — темно-каштановый. Теперь он, наверное, мой процентов на 60, а процентов на 40 — уже седой. Точнее оценить сложно, потому что крашусь я примерно раз в два месяца и седина не успевает как следует отрастать. Так я развлекаюсь уже лет десять точно и периодически задаю себе вопрос: а что дальше? Процентное соотношение же неумолимо меняется.

Тем более, седых людей вокруг становится все больше, да не просто седых, а стильных.

Вы вот видели, например, актрису Розу Хайруллину? А маму Илона Маска? Обе уже не девушки, но какие красотки! Недавно в соцсетях наблюдала одну даму — седая иностранка со стильной укладкой. Пишет: «Зачем я буду травить себя химией ради непонятных общественных стереотипов? Мне 50 лет, да, с сединой я выгляжу старше, но мне плевать — нравлюсь себе такой, какая я есть». В общем, бабуля на остановке стала последней каплей — и я решилась задать вопрос своему парикмахеру. Может быть, и мне уже пора, смысл бороться с этими ветряными мельницами…

Вы же догадываетесь, какими глазами она на меня посмотрела?

«К нашим женщинам это не относится, никто не хочет становиться бабкой. Можно говорить что угодно, но седина сразу автоматически добавляет женщине десять лет. В двадцать еще можно провести такой эксперимент, но позже уже — ни-ни. Есть, конечно, исключения — женщины с так называемой красивой сединой, когда все волосы становятся перламутрово-белыми, безо всякой «сивки-бурки», — но таких две-три на сто человек, и это не ты», — сказала Света и густо намазала меня «химозой».

Кстати, насчет химозы тоже миф. Она, конечно, есть, но найти ее сейчас надо постараться: даже в парикмахерской возле нашего офиса в промышленном районе Петербурга уже года два как не пахнет пергидролью — а до этого просто слезы из глаз текли, когда проходила мимо.

Сижу теперь снова «молодая и красивая» и коплю деньги на следующий поход в салон. Так-то я, конечно, за естественность, но надо еще подождать хотя бы лет 20. Вдруг за это время вообще станет модно стричься налысо или все смогут в ближайшей забегаловке отрастить себе за день шевелюру, как у Павла Дурова (колют же теперь ботокс в любом маникюрном салоне, а еще лет 20 назад была элитная операция). Я бы тогда заказала локоны до плеч — да такие, чтобы можно было их менять раз в месяц, как гель-лак на ногтях.

В общем, планов много, надежда есть. Термин «серебряный возраст», конечно, гениальное изобретение, но спасибо за попытку, побуду еще какое-то время самой собой.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.