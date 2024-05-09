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Российские космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем Победы

Экипаж МКС поздравил россиян с Днем Победы

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«Роскосмос»

Экипаж российского сегмента Международной космической станции (МКС), состоящий из космонавтов «Роскосмоса» Олега Кононенко, Николая Чуба и Александра Гребенкина, поздравил россиян с Днем Победы 9 мая. Об этом сообщает ведомство.

Кононенко отметил, что с мая 1945 года прошло почти 80 лет, и количество свидетелей тех событий уменьшается с каждым годом. Он подчеркнул важность сохранения памяти о подвиге предков и передачи знаний о войне следующим поколениям.

Чуб добавил, что в этот день вся страна выражает благодарность и уважение тем, кто победил нацизм и защитил мир, даже ценой собственной жизни.

Гребенкин отметил, что благодаря тем, кто вернулся к мирной жизни после ужасов войны и помог восстановить страну, Россия смогла открыть космос всему человечеству всего через 16 лет после войны.

В апреле российские космонавты на МКС провели выход в открытый космос. Планировалось, что они проведут за пределами станции 6 часов 36 минут, однако Кононенко и Чуб справились с задачами значительно быстрее и провели за пределами станции 4 часа 36 минут.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.

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