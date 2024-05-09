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Глава Курской области рассказал о сбитых ночью беспилотниках

Старовойт: ночью в Курской области уничтожили три украинских дрона

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 9 мая сбили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Курской областью. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.

«Ночью в небе над Курской областью было обнаружено и уничтожено три украинских БПЛА», — сообщил глава субъекта.

Он добавил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать российский регион при помощи дронов самолетного типа.

Утром 9 мая начальник пресс-центра группировки российский войск «Днепр» Роман Кодрян заявил, что за минувшие сутки военнослужащие страны ликвидировали и подавили 46 украинских беспилотников. Для уничтожения дронов солдаты Вооруженных сил РФ использовали системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), уточнил он.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в воздушном пространстве региона были уничтожены два БПЛА самолетного типа. Украинские летательные аппараты засекли в Клинцовском районе. В результате инцидента никто из местных жителей не пострадал.

Ранее украинский дрон атаковал село в Белгородской области.

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