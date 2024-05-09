Стало известно о переговорах Гагаузской автономии с российскими банками

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что молдавская автономия ведет переговоры о сотрудничестве с российскими банками. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пока сейчас работаем только с Промсвязьбанком (ПСБ. — «Газета.Ru»). Не исключаем, что и с другими можем»,— сказала Гуцул.

9 апреля Гуцул посетила Москву с рабочим визитом. Тогда она подписала соглашение с ПСБ о выпуске банковских карт платежной системы «Мир» для жителей Гагаузии.

В конце апреля стало известно, что Промсвязьбанк запустил процесс открытия счетов социально уязвимым категориям населения автономии. Первые счета открыты для работников бюджетной сферы и пенсионеров. К счету клиента привязана дебетовая карта, которая может быть выпущена как в пластике, так и в цифровом формате.

В банке отметили, что таким образом электронная платформа ПСБ выполняет гуманитарную функцию дополнительной финансовой поддержки.

Ранее глава Гагаузии назвала число жителей автономии, желающих завести российские карты.