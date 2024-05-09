Экс-советник НАТО назвал важное военное преимущество России перед Западом

Военная доктрина РФ существенно превосходит западную, поскольку российская армия является преемницей советских вооруженных сил, которые готовились к масштабному конфликту в Европе, в то же время на Западе военная доктрина рассчитана на применение сил против «слабых» противников, в этой связи Западу «будет сложно» прямо противостоять России. Об этом на You Tube-канале Dialogue Works заявил экс-советник Жак Бо.

«Мне кажется, что Западу будет весьма сложно против России, потому что у нее была преемственность (от Советского Союза. — Прим. ред.) с точки зрения развития (военной. — Прим. ред.) доктрины… Западным странам придется адаптироваться к условиям фронта на Украине революционным путем», — подчеркнул Бо.

По его мнению, именно она дает ВС РФ «здравый доктринальный подход» к организации и ведению боевых действий на Украине.

С точки зрения бывшего советника НАТО, доктрина применения вооруженных сил РФ существенно отличается от западной тем, что смогла перенять опыт и наследие Советской армии. СССР, отметил он, вел подготовку к широкомасштабной войне на территории Европы, в то время как США меняли военную теорию с целью ведения боевых действий против заведомо слабых противников на Ближнем Востоке.

На этой основе, а также на почве украинского конфликта вооруженные силы России, считает Бо, существенно усовершенствовали свое вооружение.

До этого Бо высказывал мнение, что деньги, которые конгресс США одобрил для оказания военной помощи Украине, могут не дойти до республики.

Ранее стало известно, что у Запада нет стратегии выхода из конфликта на Украине.