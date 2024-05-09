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Грузия изменит условия въезда индивидуальных туристов

Грузия будет требовать при въезде от всех туристов страховку

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Кристина Богачева/«Газета.Ru»

С 1 июня на территории Грузии начнут действовать новые правила для туристов. По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), с этой даты все посетители страны обязаны будут иметь медицинскую страховку на весь период пребывания.

Нначиная с лета, каждый турист, посещающий Грузию, должен обладать медицинской страховкой на весь срок пребывания в стране. Нарушители этого требования подвергаются штрафу в размере около $110.

Особое внимание к этому требованию должны уделить путешественники, планирующие свои поездки и перелеты самостоятельно.

Недавно стало известно, что доходы Грузии от туризма превысили доковидный показатель. В январе — марте страну посетили свыше 930 тыс. туристов. Значение на 11% превышает прошлогодний показатель.

Между тем россияне стали гораздо реже ездить в Грузию. Турпоток по направлению за три месяца сократился на 16,1% год к году, до 215 тыс. визитов.

Жители РФ также начали терять интерес к Турции. За год Россия опустилась на третье место среди стран — поставщиков туристов в эту страну. В лидеры среди ключевых въездных рынков Турции выбрался Иран. Второе место заняла Германия.

Ранее среди россиян резко подскочил спрос на заграничный отдых в мае.

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