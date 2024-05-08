Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов (на экране) в Московском городском суде во время рассмотрения апелляционной жалобы на арест, 8 мая 2024 года

Взятка в миллиард и четыре пакета наград: экс-замминистра обороны Иванова не отпустили из СИЗО Адвокат Мусаев: по делу Иванова арестовано имущество множества людей

Экс-замминистра обороны Тимур Иванов брал взятки только услугами, чиновнику бесплатно построили несколько объектов. Такова версия следствия, которое считает, что суммарно подозреваемый «сэкономил» около 1 млрд рублей. СМИ выяснили, что откаты ушли, в том числе на строительство загородной резиденции задержанного. Сам он отрицает вину, а защита пыталась на суде смягчить меру пресечения четырьмя пакетами с наградами военного.

Безденежная взятка

Бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову в качестве взятки бесплатно построили несколько объектов примерно на миллиард рублей. О такой версии следствия рассказал РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев.

«Речь идет о том, что якобы подрядчики Иванова бесплатно построили Иванову объекты, что не соответствует действительности», — подчеркнул защитник.

Против чиновника заведено дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Особо крупный размер начинается с миллиона. Максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы.

В указанную сумму следствие оценило стоимость произведенных работ и затраченных материалов. Газета «Коммерсантъ» ранее писала, что за счет откатов Иванов строил себе резиденцию в тверской деревне Панкратово на берегу Волги и реставрировал московскую усадьбу в Чистом переулке (по версии следствия, чиновник владеет ей через третьих лиц).

В деле Иванова нет взяток в виде денег, отмечал его второй адвокат Денис Балуев. Подозреваемый получал в качестве «благодарности» только имущественные услуги. В Минобороны Иванов курировал строительные контракты.

«Иванов постоянно обеспечивал получение выгодных подрядов, а бизнесмены в свою очередь за эти подряды оказывали ему разные услуги, начиная от строительства дома, заканчивая оплатой необходимых ему вещей разного рода», — пояснял источник ТАСС.

Улики основаны на показаниях свидетелей и результатах оперативных мероприятий. ФСБ потребовалось пять лет, чтобы собрать необходимые материалы.

Почему Иванова оставили в СИЗО

Мосгорсуд 8 мая рассмотрел апелляцию адвокатов Иванова, которые просили отпустить его из СИЗО под домашний арест. Защита принесла на заседание четыре фирменных пакета армии России с наградами чиновника. В зале суда они заняли целый стол.

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В том числе Иванов признан Героем ЛНР и ДНР, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» I, III и IV степеней, является кавалером французского ордена «За заслуги» и заслуженным строителем России.

Адвокат Балуев пояснил, что награды должны были убедить суд в примерном поведении задержанного:

«Представление этих госнаград... обосновывает его надлежащее поведение в ходе следствия, а также возможность применения к нему более мягкой меры пресечения».

Однако Мосгорсуд отказался отпустить подозреваемого домой. По мнению следствия, в случае освобождения Иванов попытается сбежать в Европу .

Жизнь в СИЗО

Бывший замминистра останется за решеткой до 23 июня. Он сидит в московском СИЗО «Лефортово» с 24 апреля. В последнем заседании мужчина участвовал по видеосвязи.

«Настрой у Тимура Иванова бодрый, несмотря на то что он сидит в одиночке в СИЗО», — сообщил один из адвокатов.

Чиновник был в одиночной камере на карантине, 8 мая его перевели в двухместную. Иванов ни на что не жаловался, свое моральное состояние называл стабильным.

Защита будет и дальше пытаться вернуть подсудимого домой. Адвокат Мусаев уточнил, что есть шанс на кассацию — проверку вышестоящим судом законности решения низшей инстанции.

Вместе с бывший замминистра в СИЗО оставили до 23 июня его друга и пособника, бизнесмена Сергея Бородина. Мужчины были соседями по даче, дружили семьями и вместе встречали праздники — что не помешало Бородину дать признательные показания на Иванова. Самого предпринимателя обвиняют в получении особо крупной взятки.

Из-за дела Иванова также наложили арест на имущество множества людей, рассказали 8 мая защитники.

«Речь идет об аресте имущества широкого круга лиц, включая родителей, у них арестовали счета по 10 тысяч рублей на банковских картах в том числе», — уточнил адвокат Мусаев.

Иванов не признает вину. Министр обороны Сергей Шойгу после задержания снял своего заместителя с должности, на которой он пробыл около восьми лет.