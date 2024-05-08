Взятка в миллиард и четыре пакета наград: экс-замминистра обороны Иванова не отпустили из СИЗО

Безденежная взятка
Бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову в качестве взятки бесплатно построили несколько объектов примерно на миллиард рублей. О такой версии следствия рассказал РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев.
«Речь идет о том, что якобы подрядчики Иванова бесплатно построили Иванову объекты, что не соответствует действительности», — подчеркнул защитник.
Против чиновника заведено дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Особо крупный размер начинается с миллиона. Максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы.
В указанную сумму следствие оценило стоимость произведенных работ и затраченных материалов. Газета «Коммерсантъ» ранее писала, что за счет откатов Иванов строил себе резиденцию в тверской деревне Панкратово на берегу Волги и реставрировал московскую усадьбу в Чистом переулке (по версии следствия, чиновник владеет ей через третьих лиц).
В деле Иванова нет взяток в виде денег, отмечал его второй адвокат Денис Балуев. Подозреваемый получал в качестве «благодарности» только имущественные услуги. В Минобороны Иванов курировал строительные контракты.
«Иванов постоянно обеспечивал получение выгодных подрядов, а бизнесмены в свою очередь за эти подряды оказывали ему разные услуги, начиная от строительства дома, заканчивая оплатой необходимых ему вещей разного рода», — пояснял источник ТАСС.
Улики основаны на показаниях свидетелей и результатах оперативных мероприятий. ФСБ потребовалось пять лет, чтобы собрать необходимые материалы.
Почему Иванова оставили в СИЗО
Мосгорсуд 8 мая рассмотрел апелляцию адвокатов Иванова, которые просили отпустить его из СИЗО под домашний арест. Защита принесла на заседание четыре фирменных пакета армии России с наградами чиновника. В зале суда они заняли целый стол.
В том числе Иванов признан Героем ЛНР и ДНР, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» I, III и IV степеней, является кавалером французского ордена «За заслуги» и заслуженным строителем России.
Адвокат Балуев пояснил, что награды должны были убедить суд в примерном поведении задержанного:
«Представление этих госнаград... обосновывает его надлежащее поведение в ходе следствия, а также возможность применения к нему более мягкой меры пресечения».
Однако Мосгорсуд отказался отпустить подозреваемого домой. По мнению следствия, в случае освобождения Иванов попытается сбежать в Европу.
Жизнь в СИЗО
Бывший замминистра останется за решеткой до 23 июня. Он сидит в московском СИЗО «Лефортово» с 24 апреля. В последнем заседании мужчина участвовал по видеосвязи.
«Настрой у Тимура Иванова бодрый, несмотря на то что он сидит в одиночке в СИЗО», — сообщил один из адвокатов.
Чиновник был в одиночной камере на карантине, 8 мая его перевели в двухместную. Иванов ни на что не жаловался, свое моральное состояние называл стабильным.
Защита будет и дальше пытаться вернуть подсудимого домой. Адвокат Мусаев уточнил, что есть шанс на кассацию — проверку вышестоящим судом законности решения низшей инстанции.
Вместе с бывший замминистра в СИЗО оставили до 23 июня его друга и пособника, бизнесмена Сергея Бородина. Мужчины были соседями по даче, дружили семьями и вместе встречали праздники — что не помешало Бородину дать признательные показания на Иванова. Самого предпринимателя обвиняют в получении особо крупной взятки.
Из-за дела Иванова также наложили арест на имущество множества людей, рассказали 8 мая защитники.
«Речь идет об аресте имущества широкого круга лиц, включая родителей, у них арестовали счета по 10 тысяч рублей на банковских картах в том числе», — уточнил адвокат Мусаев.
Иванов не признает вину. Министр обороны Сергей Шойгу после задержания снял своего заместителя с должности, на которой он пробыл около восьми лет.