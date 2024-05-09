Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилась рассекреченная информация о поддержке ОУН со стороны США и Британии

ТАСС со ссылкой на архивы: после ВОВ финансировать ОУН начали США и Британия

close
100%
Владимир Иванов/РИА Новости

Организация украинских националистов (организация запрещена в России) (ОУН) после окончания Великой Отечественной войны нашла поддержку и финансирование у США и Великобритании. Такая информация содержится в рассекреченной справке об оперативной обстановке в западных областях УССР от 1948 года, которая имеется в распоряжении ТАСС.

«После войны руководство оуновского подполья, потеряв своих старых хозяев, — немецких фашистов, изменило свою ориентацию и нашло новых хозяев в лице поджигателей войны — американских и английских реакционеров и их разведывательных органов», — сказано в документе.

В нем отмечается, что после окончания войны члены ОУН находились на территории, «оккупированной американцами и англичанами». Там, согласно справке, они перешли на их содержание и выполняли указания по ведению подрывной деятельности на территории западных областей Украины. Речь идет в том числе и о терактах, которые украинские националисты совершали группами по 3-5 человек, а иногда занимались и индивидуальным террором.

До этого газета «Известия» писала, что ФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР) к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне рассекретила документы о преступлениях нацистской Германии против жителей Донбасса в 1941–1942 годах.

В январе президент России Владимир Путин заявлял, что фактическими хозяевами Украины после распада СССР были националисты и те, кто их представляет.

Ранее в Крыму задержали функционеров неонацистской структуры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами