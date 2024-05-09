В России начались длинные праздничные выходные

Длинные выходные в честь празднования Дня Победы 9 мая начались в России и продлятся до 12 мая включительно, в итоге россияне будут отдыхать четыре дня. . Информацией поделился Роструд в своем Telegram-канале.

Празднование этого дня сделало девятнадцатую рабочую неделю года, с 6 по 8 мая, короткой, а последний рабочий день был сокращенным, следует из утвержденного правительством производственного календаря.

Ранее такие продолжительные выходные отмечались с 28 апреля по 2 мая.

День Победы в Великой Отечественной войне ежегодно отмечается в России и в ряде других стран мира 9 мая. В этом году отмечается 79-я годовщина Победы. Статус праздничного дня 9 мая был установлен указом президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года.

Также православные отмечали Радоницу — особенный день в православном календаре, когда верующие вспоминают умерших родных и близких. История праздника уходит в языческие времена, и некоторые дохристианские обряды сохраняются до сих пор. Как к народным традициям относится официальная Церковь, как с религиозной точки зрения правильно поминать усопших, что можно и чего нельзя делать в этот день на кладбище — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.