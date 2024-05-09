В Курской области отменили угрозу атаки дронов

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отменили в Курской области. О том, что угроза миновала, в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.

«Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА», — отметил глава субъекта.

Данное заявление было опубликовано в 7:03 мск. При этом особый режим действовал с 2:35 мск.

Утром 9 мая губернатор Курской области сообщил, что ночью в воздушном пространстве региона были уничтожены три украинских дрона. По словам Старовойта, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали для атаки летательные аппараты самолетного типа.

Накануне украинские солдаты нанесли удар по маслодельному комбинату, расположенному в курском городе Судже. Глава региона подчеркнул, что в результате атаки никто из работников предприятия не пострадал. При этом была повреждена кровля одного из производственных помещений.

В тот же день бойцы ВСУ при помощи дрона сбросили взрывное устройство на трактор, который находился в селе Троицкое в Курской области. Из-за действий украинских военных водитель транспортного средства получил ранения — ему понадобилась госпитализация.

Ранее солдаты ВСУ обстреляли несколько сел в Курской области.