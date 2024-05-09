«Степень непредсказуемости выросла». Российские миллиардеры возвращают свои активы в Россию

Российские миллиардеры реагируют на растущую угрозу конфискации своих активов, возвращая их на родину, пишет Bloomberg. Некоторые ищут способы сохранить свои деньги на Западе, другие переводят их в дружественные страны. Однако большинство все же выбирает возврат капитала в Россию.

Состоятельные россияне начали возвращать свои активы на родину в ответ на растущую угрозу их конфискации, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на двух российских миллиардеров, попавших под санкции.

Некоторые из них пытаются найти способы сохранить свои деньги на Западе, однако это становится все сложнее, так как «проверенные схемы» перестают работать. Так, например, Кипр и Швейцария больше не предоставляют услуги по управлению семейными трастами, если их основателями или бенефициарами являются граждане России.

Другие предприниматели стремятся перевести свои активы в дружественные страны, такие как Объединенные Арабские Эмираты, либо возвращают их в Россию. По данным издания, большая часть миллиардеров, оказавшихся под санкциями, решила вернуть свои активы на родину.

Два российских миллиардера на условиях анонимности рассказали, что теперь им приходится вести бизнес исключительно в России. Еще один источник сообщил, что он с семьей «решил строить новую жизнь в России», однако пока не определился, что делать со своим наследством.

Гибкость в условиях ограничений

По словам Алексея Станкевича, который оказывает консультационные услуги состоятельным россиянам, люди действуют в соответствии со сложившимися обстоятельствами.

«Люди действуют, исходя из текущих возможностей и ограничений. Степень непредсказуемости выросла в геометрической прогрессии», — считает он.

Юрист Дарья Невская в беседе с Bloomberg отметила, что каждую ситуацию следует рассматривать отдельно.

«Каждый случай уникален и зависит от того, где люди планируют жить в будущем и где расположены их основные активы,» — сказала она.

Невская добавила, что в некоторых случаях процесс передачи активов ускоряется из-за действия санкций.

Конфискация российских активов

8 июня послы ЕС согласовали процедуры изъятия доходов от реинвестирования российских активов для оказания военной помощи Украине.

»Европейская комиссия (ЕК) таким образом планирует собрать от 2 до 3 миллиардов евро в этом году. Предполагается, что 90% собранных средств Евросоюз направит на закупки оружия для Киева. <...> Финансы будут использованы на поддержку Украины, ее восстановление и военную оборону в контексте агрессии России», — сообщало представительство председательствующей в Совете ЕС Бельгии.

В список миллиардеров Bloomberg включены 26 российских предпринимателей, общее состояние которых оценивается примерно в $350 миллиардов, при среднем возрасте 63 года. По данным издания, способы передачи своего состояния в следующие десятилетия окажут существенное влияние на экономику и все секторы бизнеса России. Агентство утверждает, что некоторые из богатейших россиян, вероятно, держат значительную часть своего состояния в наличной форме, которая хранится в неизвестных местах. В сентябре Bloomberg указывал, что с началом боевых действий на Украине богатейшие российские предприниматели вывели из Европы в Россию и другие дружественные страны не менее $50 миллиардов.