Стало известно о работе систем ПВО ночью над российским регионами

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за прошедшую ночь 15 снарядов РСЗО «Вампир» и один беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также два вражеских дрона сбили над Брянской областью и еще три — над Курской.

Утром 9 мая начальник пресс-центра группировки российских войск «Днепр» Роман Кодрян заявил, что за минувшие сутки военнослужащие страны ликвидировали и подавили 46 украинских беспилотников. Для уничтожения дронов солдаты Вооруженных сил РФ использовали системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), уточнил он.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в воздушном пространстве региона были уничтожены два БПЛА самолетного типа. Украинские летательные аппараты засекли в Клинцовском районе. В результате инцидента никто из местных жителей не пострадал.

Ранее украинский дрон атаковал село в Белгородской области.