Россия примет меры в ответ на создаваемые Японией угрозы

Россия не оставит без внимания военные угрозы, создаваемые Японией и США у дальневосточных границ РФ. Об этом заявил посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев, сообщает РИА Новости.

Посол отметил, что Россия «с повышенным вниманием» следит за совместными маневрами Японии и США и регулярно напоминает Токио о том, что наша страна «будет вынуждена предпринять контрмеры для блокирования военных угроз».

17 апреля посольство России осудило размещение ракет США на Филиппинах. Посол России в США Анатолий Антонов напомнил, что провозглашенный Россией односторонний мораторий на развертывание ракет средней и малой дальности (РСМД) «имеет четкие условия: мы не будем размещать такие системы до появления таких средств американского производства в любом регионе мира».

До того Антонов заявил, что США «выводят из тени» вооружения, запрещенные договором о РСМД.

Ранее в США предупредили о возможном начале войны из-за ржавого корабля.