Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия примет меры в ответ на создаваемые Японией угрозы

Ноздрев: Россия примет меры для блокирования военных угроз на Дальнем Востоке

close
100%
Shutterstock

Россия не оставит без внимания военные угрозы, создаваемые Японией и США у дальневосточных границ РФ. Об этом заявил посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев, сообщает РИА Новости.

Посол отметил, что Россия «с повышенным вниманием» следит за совместными маневрами Японии и США и регулярно напоминает Токио о том, что наша страна «будет вынуждена предпринять контрмеры для блокирования военных угроз».

17 апреля посольство России осудило размещение ракет США на Филиппинах. Посол России в США Анатолий Антонов напомнил, что провозглашенный Россией односторонний мораторий на развертывание ракет средней и малой дальности (РСМД) «имеет четкие условия: мы не будем размещать такие системы до появления таких средств американского производства в любом регионе мира».

До того Антонов заявил, что США «выводят из тени» вооружения, запрещенные договором о РСМД.

Ранее в США предупредили о возможном начале войны из-за ржавого корабля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами