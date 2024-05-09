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Кэмерон призовет страны Запада извлечь уроки из украинского конфликта и стать жестче

The Guardian: Кэмерон выступит в британском парламенте и призовет стать жестче

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Annegret Hilse/Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призовет страны Запада извлечь уроки из конфликта России и Украины и стать жестче. Об этом, как пишет The Guardian, он скажет во время выступления в парламенте 9 мая.

«Нам нужно занять более жесткую позицию в более жестком мире. Если незаконное вторжение Путина чему-то нас и учит, так это тому, что слишком малые и запоздалые действия только подстегивают агрессора. Я вижу слишком много примеров того, что этот урок не был усвоен», — цитирует издание подготовленную речь Кэмерона.

В качестве образца активных действий министр приведет в пример нападения хуситов, влияющие на свободу судоходства в Красном море. По его словам, только две страны — Великобритания и США — смогли организоваться и направить свои суда для обеспечения безопасности судов.

The Guardian отмечает, что это не вполне соответствует действительности: так, страны ЕС сформировали отдельный альянс Eunavfor Aspides для защиты коммерческого судоходства от нападений хуситов.

Ожидается, что Кэмерон также заявит, что у Великобритании есть шанс ослабить влияние России в Центральной Азии путем укрепления двусторонних отношений со странами, которые «рассматривают деструктивную, реакционную политику наших противников как угрозу своей безопасности и процветанию».

The Guardian приходит к выводу, что выдержки из речи Кэмерона говорят о том, что МИД Британии под его руководством не собирается как-либо смягчать позиции в попытке привлечь на свою сторону глобальный юг.

8 мая британский политик, бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фарадж призвал Кэмерона «не тыкать русского медведя палкой». Так он отреагировал на слова главы британского МИД о том, что «он был бы очень рад, если бы ракеты британского производства передали Украине и использовали для поражения объектов на российской территории».

Ранее Кэмерон не поддержал план Макрона об отправке войск на Украину в случае прорыва ВС РФ.

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