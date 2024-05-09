Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-командующий НАТО хочет нейтрализации Калининграда

Экс-командующий НАТО в Европе Ставридис не исключил нейтрализацию Калининграда

close
100%
Global Look Press

Россия обладает значительными силами в Калининграде, в случае прямого столкновения НАТО с РФ его «необходимо будет нейтрализовать». Об этом в статье для Bloomberg заявил бывший командующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

«Большая часть российского флота Балтийского моря базируется в порту Балтийск, а в Калининграде размещены значительные военно-воздушные и ракетные силы. (Там также может быть тактическое ядерное оружие.) В случае войны Калининград необходимо будет нейтрализовать», — написал Ставридис.

Он отметил, что «нейтрализация» Калининграда будет нужна НАТО для того, чтобы Россия не смогла контролировать «важнейший Сувалкский коридор» на границе между Литвой и Польшей, через которую страны Балтии соединены с остальным ЕС.
По словам Ставридиса, в случае боевых действий стоит ожидать, что НАТО «использует свое Балтийское озеро» для оказания давления на «крошечный Калининград».

До этого экс-советник НАТО Жак Бо заявил, что военная доктрина РФ существенно превосходит западную, поскольку российская армия является преемницей советских вооруженных сил, которые готовились к масштабному конфликту в Европе, в то же время на Западе военная доктрина рассчитана на применение сил против «слабых» противников, в этой связи Западу «будет сложно» прямо противостоять России.

Ранее стало известно, что у Запада нет стратегии выхода из конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами