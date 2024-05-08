«Заказал убийство адвоката из мести»: Коломойского могут посадить на пожизненный срок Украинскому олигарху Коломойскому грозит пожизненный срок за организацию убийства

Некогда одного из самых влиятельных людей Украины, бизнесмена Коломойского обвинили в заказном покушении. Люди олигарха больше 20 лет назад пытались убить неугодного ему юриста. Привлечь Коломойского пытались еще тогда, но он сбежал из страны и смог откупиться. Теперь же бизнесмен вновь оказался подозреваемым, уже сидя за решеткой по экономическому делу.

Украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в России в перечень экстремистов и террористов) обвинили в организации заказного убийства. Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины в Telegram.

«Подозреваемый, действуя по мотивам личной мести, заказал убийство директора одной из юридических компаний», — говорится в сообщении.

Прямо имя Коломойского генпрокуратура не указала, назвав его «известным бизнесменом». К публикации приложено узнаваемое фото обвиняемого, но его лицо заретушировано. Советник президента Украины Сергей Лещенко подтвердил, что речь о Коломойском.

Поводом для нового дела стало неудачное покушение на адвоката Сергея Карпенко, передает Национальная полиция Украины. Оно произошло в августе 2003 года в центре Феодосии.

«Четверо мужчин жестоко избили и ранили ножом адвоката. Жизнь потерпевшего удалось спасти врачам», — напомнила полиция.

На Карпенко напали с молотками, железными прутами и ножами, юрист чудом выжил, уточнил советник президента. Исполнителей тогда задержали, они получили сроки от шести до 12 лет. Теперь же появились «безоговорочные доказательства» о личности заказчика, пояснила полиция.

Коломойский отомстил юристу за отказ сотрудничать в незаконной сделке, считает следствие. Адвокат «перешел дорогу» олигарху на заводе «Днепроспецсталь», рассказал советник президента. Общее собрание акционеров предприятия вынесло решение, которое не понравилось олигарху. Оно мешало ему «полноценно реализовать свой план наживы».

Коломойский вызвал к себе Карпенко и потребовал «переиграть ситуацию», аннулировать решение. Фирма Карпенко участвовала в собрании акционеров и готовила юридическую документацию. Адвокат отказался. Через несколько недель попытались убить сначала партнера Карпенко, затем его самого.

Для покушение Коломойский нанял «членов банды», пишет генпрокуратура. Они специализировались на тяжких и особо тяжких преступлениях, включая физическую расправу с конкурентами.

«Оказалось, что покушение организовал охранник Коломойского по фамилии Никитин, который не дожил до этого разоблачения — его нашли мертвым якобы в результате суицида. После эксгумации могилы на его теле обнаружили следы насилия — множество ножевых ранений», — отметил Лещенко.

Коломойского пытались привлечь за покушение еще в 2005 году, бизнесмен сбежал из Украины в Турцию. В итоге олигарх подкупил тогдашнего генпрокурора Святослава Пискуна за $50 млн, и дело закрыли «за отсутствием состава преступления», утверждает Лещенко.

Сейчас против Коломойского возбудили дело, в частности, о подстрекательстве к уголовному преступлению и покушении на совершение преступления. Бизнесмен уже находится под стражей по другим обвинениям. С учетом новых обвинений ему грозит пожизненное заключение .

За что Коломойский попал в тюрьму

Долго он считался одной из самых влиятельных фигур на Украине и опорой украинской власти — за счет налогов от ведения бизнеса и спонсирования военных. Коломойский финансировал множество батальонов на Донбассе, включая националистические «Азов» и «Айдар» (признаны террористическими и запрещены в РФ). Был губернатором Днепропетровской области в 2014-2015 годах.

В начале сентября 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила Коломойскому обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Его задержали и отправили в СИЗО. С тех пор суд неоднократно продлевал арест бизнесмена.

Изначальное дело против Коломойского связано с ПриватБанком. Бизнесмен его основал, а государство национализировало в 2016 году. На тот момент банк оказался в критическом положении, поскольку акционеры во главе с Коломойским массово выводили средства. ПриватБанк был крупнейшим в стране, поэтому его проблемы угрожали стабильности всей финансовой системы Украины.

В итоге Коломойского обвинили в незаконном выводе за границу более $13 млн через подконтрольные структуры. А также в завладении средствами банка на сумму более $249 млн.

В начале марта имущество Коломойского отобрали в России. Суд в Адыгеи удовлетворил соответствующий иск Генпрокуратуры, связанный с тем, что олигарх осуществлял экстремистскую деятельность и финансировал вооруженные формирования Украины. В пользу государства изъяли все доли Коломойского и связанных с ним лиц в уставных капиталах двух ООО на сумму более 5,1 млрд руб.