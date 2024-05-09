В Одесской области ночью прозвучало несколько взрывов

В Одесской области ночью зафиксировали три прилета в районе портов. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, хороший прилет зафиксировали в Ильичевске (сейчас Черноморск), в районе порта. Также сообщили о взрыве в порту Аккермана. Помимо двух известных, появились данные о третьем взрыве в области.

Ночью 9 мая в регионе звучал сигнал воздушной тревоги.

Накануне министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что в пяти областях Украины зафиксировали повреждения на объектах генерации и передачи электроэнергии. По его словам, энергетики работают над восстановлением работоспособности энергетических объектов в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях страны.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Ивано-Франковской области после ударов российских войск загорелся энергетический объект.