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В Вашингтоне заявили, что риторика правящей партии Грузии угрожает отношениям с США

Миллер: риторика партии «Грузинская мечта» угрожает отношениям Грузии с США

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Официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что риторика руководства правящей партии Грузии угрожает евро-атлантическому пути этой страны и ее отношениям с Вашингтоном. Об этом со ссылкой на выступление чиновника перед журналистами сообщает ТАСС.

Миллер отметил, что американские власти по-прежнему «невероятно обеспокоены» рассматриваемым в Грузии законопроектом об иностранных агентах, а также антизападной риторикой руководства правящей партии «Грузинская мечта».

По словам Миллера, подобная риторика выводит Тбилиси на «ненадежную траекторию». Она ставит под угрозу евро-атлантический путь Грузии и, безусловно, отношения с США.

До этого в Службе государственной безопасности Грузии заявили, что провокации на митингах против закона об иностранных агентах в финансируются из-за рубежа.

3 мая в Европейском союзе предупредили Грузию о возможности упустить «шанс на евроинтеграцию».

Ранее премьер-министр Грузии отказался от визита в США.

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