Офис некоммерческой организации (НКО), целью которой будет развитие молдавских связей с РФ и Евразийским экономическим союзом, (ЕАЭС) откроют в Москве. Об этом в беседе с РИА Новости заявил молдавский оппозиционер, лидер запрещенной в Молдавии партии «Шор» Илан Шор.

«Конечно, будет офис... В Москве будет», — подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос.

В ближайшее время, по словам оппозиционного молдавского политика, будут решены организационные и практические вопросы.

До этого Шор назвал президента Молдавии Майю Санду беспринципной дурой. По его мнению, Евросоюз хочет руками Санду превратить республику в свой военный полигон.

Он также подчеркнул, что 9 мая — не День Европы, в эту дату празднуют День Победы.

Ранее Санду рассказала, почему Молдавия остается бедной страной.