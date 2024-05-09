Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Грету Тунберг оштрафовали

В Швеции Грету Тунберг оштрафовали за блокировку входа в парламент

close
100%
Piroschka van de Wouw/Reuters

Экологическую активистку Грету Тунберг оштрафовал стокгольмский суд за игнорирование приказа полиции. Об этом сообщает Reuters.

После того, как активистка дважды заблокировала вход в риксдаг, однопалатный парламент Швеции, полиция приняла меры.

Размер штрафа составил 6000 крон (приблизительно $550).

Тунберг и еще четверо активистов провели «сидячую акцию» у главных входов в парламент Швеции, протестуя против изменения климата и «политической пассивности» 12 и 13 марта. Второго дня правоохранительные органы прервали акцию и насильственно и задержали активистку.

Грета Тунберг стала известной экоактивисткой после того, как в 2018 году начала свою школьную забастовку за климат у здания шведского риксдага с плакатом «Skolstrejk For Klimatet» («Школьная забастовка за климат»). Несколько недель подряд она пропускала учебу, приходя к парламенту в попытке добиться от властей более активных действий по борьбе с изменением климата.

В разное время ее задерживали во время экологических протестов.

Ранее статую Греты Тунберг убрали от главного входа британского вуза после жалоб студентов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами