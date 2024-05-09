Грету Тунберг оштрафовали

Экологическую активистку Грету Тунберг оштрафовал стокгольмский суд за игнорирование приказа полиции. Об этом сообщает Reuters.

После того, как активистка дважды заблокировала вход в риксдаг, однопалатный парламент Швеции, полиция приняла меры.

Размер штрафа составил 6000 крон (приблизительно $550).

Тунберг и еще четверо активистов провели «сидячую акцию» у главных входов в парламент Швеции, протестуя против изменения климата и «политической пассивности» 12 и 13 марта. Второго дня правоохранительные органы прервали акцию и насильственно и задержали активистку.

Грета Тунберг стала известной экоактивисткой после того, как в 2018 году начала свою школьную забастовку за климат у здания шведского риксдага с плакатом «Skolstrejk For Klimatet» («Школьная забастовка за климат»). Несколько недель подряд она пропускала учебу, приходя к парламенту в попытке добиться от властей более активных действий по борьбе с изменением климата.

В разное время ее задерживали во время экологических протестов.

Ранее статую Греты Тунберг убрали от главного входа британского вуза после жалоб студентов.