Тепла не будет: Москву накрыл майский снегопад

Центр столицы 8 мая накрыл мокрый снегопад. Температура в городе осталась плюсовой, но упала ниже 10°C. Москвичам пришлось доставать зонтики, вновь надевать шапки или в спешке кутаться в платки и капюшоны.

Из-за непогоды пострадали не меньше семи автомобилей, их придавило упавшими деревьями. До конца дня ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с. Столичный Дептранс посоветовал водителям пересаживаться на общественный транспорт из-за сильного снегопада.

К 9 мая ситуация не улучшится. Ночью и утром возможен снег. Сохранятся порывы ветра до 15—20 м/с. МЧС также предупредило о ночных и утренних заморозках. Температура воздуха отстает от майской нормы не менее, чем на 12°C, оценил синоптик Александр Ильин.

«Утром на момент начала парада будет очень холодно, температура воздуха в Москве ожидается +1...+3 °С. Это максимум», – поделился эксперт.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова уточнила, что майское тепло вернется в Москву только в середине месяца.