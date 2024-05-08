«Министерство неджентльменских дел»: бесславные (и поделом) ублюдки Гая Ричи

Стриминговый сервис Кинопоиск объявил, что фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» выйдет в России одновременно в кино и онлайн 13 мая. Это экшен про отряд британских шпионов-диверсантов (их лидера сыграл бывший супермен и ведьмак Генри Кавилл), которые в конце 1941 года пытаются вывести из строя немецкие подлодки. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает о сюжете картины и о том, почему ублюдки Гая Ричи тоже бесславные, но в плохом смысле.

Конец 1941 года, значительная часть Европы оккупирована Гитлером, Атлантику бороздят немецкие подлодки, Лондон бомбят. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль создает тайную спецслужбу для осуществления разведки и саботажа на территории, подконтрольной нацистам. Отряд, возглавляемый бывшим преступником Гасом Марчем-Филлипсом (Генри Кавилл), должен добраться до взятого испанцами острова Фернандо-По — и вывести из строя итальянское грузовое судно, а также пару немецких буксиров. Сделать это необходимо в условиях нахождения между молотом и наковальней: поймают свои — трибунал, поймают враги — того хуже.

close 100% Гай Ричи Suzanne Plunkett/Reuters

Британца Гая Ричи с самого начала карьеры обвиняли в списывании у Квентина Тарантино, чьи дерзкие «Бешеные псы» вышли на шесть лет раньше хулиганских «Карт, денег, двух стволов», однако до нынешнего момента эти выпады казались несколько надуманными. «Министерство неджентльменских дел» же наконец переворачивает игру: кажется, на старости лет Ричи и правда взялся подворовывать у американского коллеги — и выпустил собственных «Бесславных ублюдков». Но с легким вайбом то ли четвертых «Неудержимых», то ли четвертых «Гардемаринов» (снятая в Турции Испания упорно вызывает в памяти Крым, сцапанный объективом Светланы Дружининой).

И Ричи, и продюсер Джерри Брукхаймер, впервые объединившие тут усилия, такое могут снимать с закрытыми, а потом для надежности выколотыми глазами. Что-то подобное, по ощущениям, как раз имело место: «Министерство» — кино не то чтобы ужасное, но сильно загубленное собственной безамбициозностью. Если не брать в расчет, что СССР в картине вообще не упоминается, историю тут радикальным образом никто не переписывает, то есть Гитлера со всей нацистской верхушкой в полыхающем кинотеатре не убивает. Охота за несколькими вражескими посудинами на фоне этой тарантиновской вакханалии как-то, простите, меркнет.

close 100% Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел» (2024) Black Bear

Фон при этом явно есть, потому что из «Ублюдков» здесь не просто взяты многие запчасти — им подобраны более дешевые аналоги. Генри Кавилла, конечно, не хочется называть Брэдом Питтом для бедных (с ним, впрочем, забавно, что регулярный фигурант списков в духе «кто может стать следующим Бондом» сдался и сыграл предполагаемого бондовского прототипа). А вот Тиль Швайгер и Эйса Гонсалес будто намеренно разыгрывают что-то из области кошек-мышек Ганса Ланды и Бриджет фон Хаммерсмарк, только никто из них не зовется ни Кристофом Вальцем, ни Дианой Крюгер, а еще никто никого не душит (хотя, очевидно, надо).

Про остальных членов отряда Марча-Филлипса язвить сложнее, поскольку практически все они еще во время просмотра сливаются в единого бесформенного персонажа, а оставшийся один запоминается как-то отдельно исключительно благодаря единственной смешной шутке за весь фильм (касающейся пыток током).

Возможно, весь запал (ну или кокаин) ушел на вполне дивный сериал по «Джентльменам», который Ричи выпустил на Netflix в марте, а «Неджентльменским делам» досталось все, ну, неджентльменское. Как бы то ни было, раз уж пошли заимствования, хочется порекомендовать присмотреться к авторской концепции «десять фильмов и на пенсию». Правда, не вполне ясно, что в этом случае делать со штрафными позициями.

close 100% Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел» (2024) Black Bear

Тут бы и закончить, но в углу комнаты еще притаился слоненок — той самой комнаты, где все желающие смогут посмотреть «Министерство неджентльменских дел» в ближайшие дни. В начале апреля в Минкультуры решили не выдавать прокатное удостоверение картине про британцев, которые одной лихой спецоперацией цементируют победу во Второй мировой. Конечно, не вполне ясно, какими надеждами была подкреплена попытка поставить фильм ровно за две недели до 9 мая. Практике «расчищения проката» уже сто лет в обед, пробиться в эти даты удалось в свое время разве что исполинскому кинокомиксу «Мстители: Война бесконечности» — да и то со скандалом, а также с условием, что непосредственно в День Победы сеансов не будет; после ухода Владимира Мединского с поста министра такого рода джентльменские дела сворачивать не стали.

Теперь картина Ричи должна стартовать одновременно в кино и онлайн 13 мая — аккурат после потенциально кассового праздничного уикенда (тут, что называется, поживем — увидим; многострадальный сериал Сергея Минаева «Спойлер», как можно было заметить, 18 апреля так и не вышел). Из-за всех этих несправедливостей фильм как-то рефлекторно тянет позащищать — он и снимался частично на отечественные деньги, и Ричи давно пользуется славой народного режиссера Российской Федерации, да и в целом два часа жизни можно потратить на куда более печальные вещи. Скажем так: «Министерство» в любом случае зрелище гораздо менее болезненное и стыдное, чем кассовые сборы художественной ленты «Блиндаж». Но выводов никто, разумеется, не сделает.

close 100% Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел» (2024) Black Bear

Дата выхода в России: 13 мая 2024 года

Продолжительность: 120 минут

Режиссер: Гай Ричи

В ролях: Генри Кавилл, Эйса Гонсалес, Тиль Швайгер, Алан Ритчсон, Алекс Петтифер, Хиро Файнс-Тиффин, Бабс Олусанмокун, Генри Голдинг, Кэри Элвис

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