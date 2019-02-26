Коломойский сделает Зеленского президентом, заявила Савченко
Обвиняемая в подготовке терактов в Киеве народный депутат Надежда Савченко заявила, что украинский медиамагнат Игорь Коломойский «сделает» юмориста Владимира Зеленского президентом Украины. Свое мнение она выразила в интервью телеведущему Дмитрию Гордону.
По ее слова Коломойский «обыграет в два приема» нынешнего президента Украины Петра Порошенко.
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«Он [Коломойский] сделает Зеленского — хорошего, честного, доброго парня — президентом Украины, люди за него проголосуют», — сказала Савченко.
Савченко заключила, что лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в аппарате Зеленского станет «канцлером» Украины, который будет «грабить», как «она делала на посту главы кабмина».
Ранее Зеленский предложил выбрать премьера Украины в интернете.