Звезда балета Сергей Полунин станцевал в новом клипе Хозиера

Украинский артист балета Сергей Полунин снялся в новом клипе ирландского музыканта Хозиера на песню Movement, премьера которого состоялась 14 ноября, сообщает The Independent.

Полунин танцует в окружении своих виртуальных копий. Ролик почти за сутки набрал 365 тыс. просмотров.

«Я считаю: лучшее, что может сделать твоя собственная работа, — это стать частью творчества другого артиста» — сказал Хозиер.

О Полунине он узнал благодаря танцевальному ролику, снятому Дэвидом Ла Капелле, в котором танцовщик исполняет номер под песню ирландца Take Me To Church. Видео набрало 25 млн просмотров.

Ранее сообщалось, что Полунин позировал для британского скульптора в присутствии зрителей. Полунин также исполнил роль в диснеевском «Щелкунчике» с Кирой Найтли.