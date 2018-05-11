«Евровидение» отстранило китайский телеканал от трансляции финала за гомофобию

Европейский вещательный союз (EBU) отстранил один из самых популярных китайских телеканалов Mango TV от трансляции финала песенного конкурса «Евровидение» 12 мая, сообщает «Би-би-си».

Во время трансляции первого полуфинала редакторы Mango TV приняли решение размыть принесенные зрителями на концерт радужные флаги, развернутые в поддержку ЛГБТ, а также татуировки. Выступления представителей Ирландии и Албании и вовсе не были показаны.

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В Европейском вещательном союзе подчеркнули, что цензура противоречит ценностям многообразия, важным для «Евровидения».

Ирландский участник «Евровидения» Райан О'Шоннесси, открытый бисексуал, поддержал решение союза. «Это очень важный шаг», — сказал он. 12 мая О'Шоннесси выступит в финале конкурса с песней о конце отношений. Танцевальный номер под его песню исполняют двое мужчин — эту часть шоу и вырезали на китайском ТВ.

Ранее стал известен порядок выступлений в финале «Евровидение». Россиянки Юлии Самойловой среди претендентов на главную награду нет — ей не удалось набрать достаточно голосов, чтобы выйти из полуфинала.