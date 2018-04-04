Путин и Медведев поздравили Быстрицкую с юбилеем

Президент России Владимир Путин и премьер-министр страны Дмитрий Медведев поздравили с днем рождения народную артистку СССР Элину Быстрицкую, которая сегодня празднует свое 90-летие.

Медведев в своем сообщении отметил женственность Быстрицкой и ее яркий вклад в работу Малого театра: «Мастерство перевоплощения, благородная красота, тонкий вкус и индивидуальность – всё это помогает Вам с особым изяществом создавать самые разные образы в кинематографе и на театральной сцене. Драматические и комедийные, лирические и острохарактерные – все роли прожиты и прочувствованы, достоверны, являются настоящими шедеврами».

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«Ваш творческий путь ознаменован большими, незабываемыми работами в театре и кинематографе, плодотворным сотрудничеством с известными режиссёрами и актёрами, выдающимися деятелями культуры. Вас уважают коллеги, искренне любят зрители – за мастерство и удивительное обаяние, за верность своему призванию и яркий, самобытный талант, который Вы щедро дарите людям», — в свою очередь, пишет в своей телеграмме Путин.

Свою кинематографическую и театральную карьеру Элина Быстрицкая начала в 1950-х годах. Среди наиболее примечательных ее ролей — Елизавета Максимовна в «Неоконченной повести» (1955), Аксинья в «Тихом Доне» (1958). С конца 1960-х практически не снималась в кино, сосредоточившись на театральной сцене.