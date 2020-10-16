«Высмеивают Холокост»: на создателей «Бората-2» подали в суд

Наследники покойной Джудит Дим Эванс, пережившей Холокост, подали в Верховный суд Фултона (штат Миссури) на создателя и дистрибьютора фильма «Борат-2», передает Atlanta Journal-Constitution. Истец требует убрать из финальной версии ленты интервью с Эванс, поскольку та не подозревала, что говорит с ненастоящим журналистом.

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Актер Саша Барон Коэн в образе своего комедийного персонажа, казахстанского репортера Бората Сагдиева, взял интервью у Эванс в синагоге в начале 2020 года, незадолго до ее кончины. В нем женщина поделилась воспоминаниям о трагедии еврейского народа. В заявлении говорится, что она не давала право на использование разговора в коммерческих целях. Кроме того, она не была знакома с творчеством Коэна и не знала, что его герой в фильме — антисемит.

«Узнав, что фильм на самом деле был комедийным, что в нем высмеивают Холокост и еврейскую культуру, госпожа Эванс пришла в ужас и сильно расстроилась, — рассказала дочь Эванс Мишель Дим Сен-Пьер. — Если бы мисс Эванс была заранее проинформирована об истинном характере фильма и целях интервью, она бы не согласилась в нем участвовать».

В иске также утверждается, что продюсеры ленты пытались заплатить женщине за участие в записи, но та отказалась. В то же время адвокат в сфере развлечений из Атланты Дэррил Коэн отмечает, что участники подобных проектов обычно подписывают специальный документ, который дает продюсерам полную свободу действий в использовании отснятого материала. Представитель Эванс отказался прокомментировать AJC, подписывала ли Эванс какие-либо документы, дающие право на использование ее изображения.

Помимо удаления сцен с Эванс в сиквеле истец требует возмещения ущерба в размере $75 тыс, так как создателей «Бората-2» обвинили во вторжении в личную жизнь. «Г-жу Эванс выставили в плохом свете для получения коммерческой выгоды. Это мошенничество», — говорится в заявлении. Ответчики в суде — стриминговый сервис Amazon Prime и компания Oak Springs Productions — пока никак не комментировали иск.

Премьера сиквела «Бората» состоится 23 октября 2020 года. В Казахстане споры вокруг фильма не утихают много лет. Часть казахстанцев считает образ Бората оскорбительным для страны, другие же рекомендуют относиться к нему, напротив, как к рекламе.

По сюжету телеведущий из Казахстана приезжает в США снимать репортаж о «величайшей в мире стране» и издевается над местными жителями. В частности, в первой части фильма герой Коэна рассказывал, что в Казахстане живут только расисты, женоненавистники, каннибалы и убийцы евреев.

Сам Коэн неоднократно подчеркивал, что речь идет лишь о вымышленной, гиперболизированной стране, где сконцентрированы все стереотипы.

«Я выбрал Казахстан только потому, что никто никогда о нем не слышал. Почему бы не рассказать об абстрактном постсоветском захолустье? Я не высмеиваю Казахстан. Я высмеиваю людей, которые думают, что придуманная мной гротескная страна существует на самом деле. Где геи носят голубые береты, женщины сидят в клетках, все пьют лошадиную мочу и возраст согласия — девять лет», — рассказывал актер в интервью The Guardian в 2006 году.

Первая часть «Бората» вышла как раз в 2006-м. Фильм вызвал неоднозначную реакцию в Казахстане, его даже запретили к показу. Однако позднее руководство страны признало, что лента обеспечила стране неплохую рекламу. Президент Нурсултан Назарбаев отмечал, что к «Борату» следует относиться с юмором. Глава МИДа в свою очередь подчеркивал, что количество выдаваемых Казахстаном виз после выхода проекта Саши Барона Коэна в мире выросло в десять раз, писал «Би-би-си».

Однако в этом году часть казахстанских пользователей запустили хештег #CancelBorat, а также составили петицию к президенту и Минкультуры Казахстана с требованием отменить показ сиквела.