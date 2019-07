Убрал Мэрайю Кэри: юный рэпер-гей побил рекорд Billboard

Американский рэпер Монтеро Ламар Хилл, выступающий под псевдонимом Lil Nas X, установил рекорд по длительности пребывания на первой строчке чарта Billboard Hot 100. За всю 61-летнюю историю журнала суперхит 20-летнего исполнителя «Old Town Road» стал первой песней, сохранявшей лидерство в рейтинге 17 недель подряд.

Музыкант записал эту композицию в конце прошлого года совместно с кантри-исполнителем Билли Рэем Сайрусом. Изначально трек располагался в разделе «кантри» и занимал 19-ю позицию в рейтинге. Однако из-за недостаточного соответствия этому направления песню переместили в Billboard Hot 100, и ее показатели поползли вверх.

Предыдущий рекорд по лидерству в чарте принадлежал композиции Мэрайи Кэри «One Sweet Day» 1995 года, а также песне «Despacito» Луиса Фонси, Дэдди Янки и Джастина Бибера, исполненной в 2017 году. Оба трека возглавляли Billboard Hot 100 на протяжении 16 недель.

В 1996 году композиция канадки Селин Дион «Because You Loved Me» сместила Кэри с первого места, в 2017-м вместо двух латиноамериканских артистов и Бибера лидером чарта стала американская поп-звезда Тейлор Свифт с песней «Look What You Made Me Do».

Узнав о рекорде Lil Nas X, сама Кэри поздравила молодого музыканта на своей странице в твиттере. К своему сообщению в соцсети артистка прикрепила сделанный в фотошопе коллаж, на котором она передает рэперу факел.

«Шлю любовь и поздравление Lil Nas X, побившему один из самых продолжительных рекордов в истории музыки!» — написала Кэри.

Сам рекордсмен был польщен вниманием суперзвезды и поблагодарил ее за признание, пообещав всеми силами «расти до ее уровня музыки».

Премьера клипа на песню «Old Town Road» состоялась 17 мая на YouTube. На данный данный момент количество просмотров ролика превысило 240 млн.

Молодого хип-хоп исполнителя Lil Nas X можно по праву считать одним из главных открытий этого года. Он родился в американской Джорджии 9 апреля 1999 года, и в отличие от многих западных рэперов начинал музыкальную карьеру с классики. В четвертом классе Lil Nas X увлекся игрой на трубе, а в средней школе занял пост председателя детского оркестра.

Позднее рэпер рассказывал, что долгое время не мог определиться с направлением своего творчества. Еще до занятия хип-хопом Lil Nas X снимал короткометражные ролики, которые демонстрировал зрителям через социальные сетях и видеохостинги. Также музыкант создал и долгое время вел фан-страницу американской певицы Ники Минаж в твиттере.

Поступив в колледж в 2018 году, он заинтересовался хип-хопом и с головой ушел в рэп-культуру. Уже в июле того же года артист представил свой первый релиз — микстейп «Nasarati». Поворотным днем в карьере музыканта стало 3 декабря 2018 года, когда он выпустил трек «Old Town Road». Песня быстро добилась «вирусной» популярности благодаря челленджу «Yeehaw» в популярном среди молодежи приложении коротких видео. В чарте Billboard композиция стартовала с 83 места, после чего последовал стремительный взлет на первую строчку. В апреле артист побил рекорд своего коллеги Дрейка, добившись наибольшего числа потоков в США — 143 млн за одну неделю.

Летом этого года Lil Nas X представил свой дебютный мини-альбом «7», содержащий намеки на свою нетрадиционную сексуальную ориентацию. Вскоре после выхода пластинки музыкант совершил каминг-аут.

Пост с откровенным признанием он опубликовал на своей странице в твиттере. Хип-хоп исполнитель порекомендовал своим поклонникам внимательнее прослушать один из его треков, в котором он намекает на свою гомосексуальность. Решение открыть миру личную тайну рэпер объяснил началом «месяца прайда», в рамках которого люди открыто рассказывают о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Кто-то из вас уже знает, кому-то и вовсе до этого нет дела, а кто-то перестанет слушать мою музыку. Но прежде чем месяц кончится, хочу, чтобы вы переслушали «C7osure», — написал артист в соцсети.

Один из самых очевидных намеков на гомосексуальность рэпера присутствует в треке «C7osure», содержащем следующие строчки: «Я не хочу больше играть на публику. Я просто должен позволить себе расти. Больше никакого красного цвета, только лишь зеленый. Пакую прошлое в рюкзак и будь, что будет. Это то, что я должен сделать и о чем я не пожалею в старости».