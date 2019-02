«Капитан Марвел», «Дамбо», «Мы» и еще 8 фильмов марта

«Юморист», Михаил Идов — c 1 марта в кино

Одна из самых ожидаемых отечественных премьер сезона — «Юморист», фильм сценариста «Лета» Михаила Идова о советском комике, выживающем в условиях жесткой цензуры в СССР 80-х годов. В довесок идет официальный саундтрек от рэпера Фейса.

«Чужой» («Alien»), Ридли Скотт — с 7 марта в кино

Не нуждающаяся в аннотациях классика сай-фая от классика мирового кинематографа, отреставрированная в 4K по случаю 40-летнего юбилея. Прокатываться будет копия с оригинальной звуковой дорожкой и русскими субтитрами (слава богу).

«Капитан Марвел» («Captain Marvel»), Анна Боден, Райан Флек — с 7 марта в кино

Первый женский сольник Marvel и первый фильм Marvel, снятый женщиной, — выходит аккурат под день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию.

«Ван Гоги», Сергей Ливнев — с 7 марта в кино

Участник прошлогоднего «Кинотавра» с Алексеем Серебряковым в роли сына-художника и Даниэлем Ольбрыхским в роли отца-дирижера, написанный и поставленный сценаристом «Ассы» Сергеем Ливневым. К биографической ленте с номинировавшимся на «Оскар» Уиллемом Дефо отношения не имеет!

«Вокс люкс» («Vox Lux»), Брэйди Корбет — с 7 марта в кино

История о женщине, которая в детстве стала звездой после написания песни о пережитой стрельбе в школе, а в наши дни готовит большое камбэк-шоу, воюет с прессой и ссорится с сестрой, растящей дочь-подростка вместо нее. Ту самую песню сочинила Сия — в общем-то, одного этого уже достаточно для похода в кино.

«Тройная граница» («Triple Frontier»), Джей Си Чендор — с 13 марта на Netflix

Суровый криминальный боевик от автора «Предела риска» и «Самого жестокого года» Джей Си Чендора — о пятерых ветеранах, которые решают ограбить южноамериканский наркокартель. На курки жмут Бен Аффлек, Оскар Айзек, Чарли Ханнэм, Гаррет Хедлунд и Педро Паскаль.

«Курск» («Kursk»), Томас Винтерберг — с 14 марта в кино

Нашумевшая во время кинофестиваля в Торонто лента Томаса Винтерберга о трагедии 2000 года, которую мало кто ожидал увидеть в российском прокате. На борту — Леа Сейду, Колин Ферт и невероятно похожий на Владимира Путина актер Маттиас Шонартс, который играет не Владимира Путина (его в фильме вообще нет).

«Середина 90-х» («Mid90s»), Джона Хилл — с 14 марта в кино

Режиссерский дебют актера Джоны Хилла, снятый по его собственному сценарию и покоривший сердца прессы на том же фестивале в Торонто. Очередная милая история взросления — в середине 90-х живет маленький Стиви, который не хочет, чтобы мама и старший брат считали его маленьким, и связывается со скейтерской шпаной. В плеере — The Pixies, Моррисси, Херби Хэнкок, ESG, The Mamas and the Papas, Souls of Mischief, Nirvana и хип-хоп соответствующего периода.

«В объятиях лжи» («Greta»), Нил Джордан — с 21 марта в кино

Еще одна выступавшая в Торонто картина — психологический триллер Нила Джордана («Интервью с вампиром», «Майкл Коллинз», «Завтрак на Плутоне», «Жестокая игра»). Фрэнсис (Хлоя Грейс Морец) случайно встречает пожилую Грету (Изабель Юппер) и позволяет ей окутать себя материнскими чувствами — вскоре, впрочем, выясняется, что ни о какой случайности речи и не шло.

«Дамбо» («Dumbo»), Тим Бертон — с 28 марта в кино

Очередной игровой ремейк «диснеевской» анимационной классики и одновременно триумф вселенской справедливости: Disney, некогда выкурившая Тима Бертона из своих стен за его своеобразное видение материала (см. короткометражки «Винсент» и «Франкенвини»), спустя десятилетия сама обратилась к нему за помощью. Под куполом цирка — Колин Фаррелл, Майкл Китон, Дэнни Де Вито, Ева Грин, Алан Аркин и нарисованный слоненок с огромными ушами и глазами.

«Мы» («Us»), Джордан Пил — с 28 марта в кино

Вторая режиссерская работа Джордана Пила, в 2018 году получившего «Оскар» за сценарий своего «Прочь». Темнокожее семейство борется с шайкой жутких доппельгангеров (возможно, в той же вселенной, в которой выживал герой предыдущей картины постановщика).

«Разбойники с большой дороги» («The Highwaymen»), Джон Ли Хэнкок — с 29 марта на Netflix

История Бонни и Клайда уже испахана вдоль и поперек — поэтому теперь Джон Ли Хэнкок рассказывает про рейнджеров (их играют Кевин Костнер и Вуди Харрельсон), застреливших знаменитых грабителей, а для разнообразия рисует портрет преступников совершенно не романтичными красками.