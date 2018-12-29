Секс, наркотики и балет: Мик Джаггер рвется в Мариинку

Вокалист The Rolling Stones Мик Джаггер анонсировал балет на музыку рок-группы. По информации Times, британский музыкант готовит постановку вместе с балериной Мелани Хамрик, ставшей матерью его восьмого ребенка в 2016 году. Сообщается, что Хамрик также исполнит главную партию в спектакле.

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Название постановке пока не придумали, однако уже известно, что в балет войдут композиции «You Can't Always Get What You Want», «She's a Rainbow» и «Paint It Black». Премьера запланирована на апрель 2019 года и пройдет на двух крупнейших театральных площадках мира — в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и в Линкольн-центре в Нью-Йорке.

26 июля уходящего года Джаггер отпраздновал свое 75-летие. Он появился на свет в графстве Кент, на юго-востоке Англии в далекой от музыки семье. Родители требовали от будущей звезды прилежной учебы в Лондонской школе экономики и политических наук, однако молодого Майкла Филиппа Джаггера интересовало одно лишь пение. В итоге он так и не окончил престижное учебное заведение — все большую популярность набирала в университете группа The Rolling Stones, образованная Джаггером в университете вместе с Брайаном Джонсом и Китом Ричардсом.

Впервые легендарный коллектив выступил в июле 1962 года на сцене лондонского клуба «Marquee». Узнаваемый стиль вокалиста, неповторимая энергетика, движения и голос стали существенным фактором успеха группы, соперничавшей по популярности с The Beatles.

Успехи соотечественника высоко ценят и в королевской семье Великобритании — на свой 60-летний юбилей Джаггер получил от королевы Елизаветы II почетный рыцарский орден.

Известно, что в юношестве, играя в баскетбол, он откусил себе кончик языка, а затем от неожиданности еще и проглотил его. Целую неделю после этого Мик был жутко подавлен — он, как и многие, думал, что с карьерой вокалиста покончено. Однако когда когда он запел, его голос на удивление зазвучал еще круче. Позже один из друзей Джаггера говорил: «Откусить кончик языка — наверное, было лучшее, что случилось с Миком за всю его жизнь».

Фразу «Sex, drugs and rock'n'roll», по праву считающуюся символом эпохи, музыкант «позаимствовал» у коллеги и соотечественника Иэна Дьюри, который выпустил в 70-х одноименный сингл. Однако изначально эта фраза звучала более поэтично — «wine, women and song», что в переводе с английского значит «вино, женщины и песня».

Когда Мику было 26 лет, он пообещал уйти из музыки в 33 года, всячески высмеивая «старперов». Относительно недавно он решился на создание новой группы SuperHeavy, куда позвал экс-участника Eurythmics Дэйва Стюарта, младшего сына Боба Марли Дэмиана, певицу Джосс Стоун и композитора Аллы Рахмана, который написал музыку к оскароносному фильму «Миллионер из трущоб».

Как известно, в жизни Джаггера было много женщин, среди них место нашлось даже для настоящей принцессы.

Некоторое время вокалист встречался с ныне покойной Маргарет, которая являлась младшей сестрой царствующей королевы Елизаветы II. Девушка отличалась вольным нравом, а ее поведение было, мягко говоря, неподобающим статусу. В компании артиста «мятежная принцесса» становилась и вовсе неуправляемой. Королеве не раз приходилось улаживать громкие скандалы, в которых всегда фигурировали секс, наркотики и алкоголь.