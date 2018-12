Секс, наркотики и балет: Мик Джаггер рвется в Мариинку

Британский музыкант Мик Джаггер готовит балетную постановку вместе с матерью его восьмого ребенка, балериной Мелани Хамрик. Она же исполнит главную партию в спектакле. Название постановки пока не известно, однако, сообщается, что в балет войдут композиции «You Can't Always Get What You Want», «She's a Rainbow» и «Paint It Black». Премьера балета запланирована на апрель 2019 года и пройдет на двух крупнейших театральных площадках мира — в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и в «Линкольн-центре» в Нью-Йорке.