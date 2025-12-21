Посол оценил потери Испании от антироссийских санкций

Туристическая отрасль Испании теряет ежегодно около €2 млрд потенциальных доходов от российских туристов. Об этом заявил посол РФ в Мадриде Юрий Клименко, передает ТАСС.

«Решения Европейского союза по дальнейшему ужесточению визового режима в отношении российских граждан, безусловно, приведут к еще большей «просадке» — до минимальных показателей — российского туризма в Испанию», — отметил он.

По мнению Клименко, это будет иметь негативный экономический эффект для испанского туристического сектора.

19 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что руководители стран — членов Европейского союза (ЕС) во время заседания Евросовета единогласно приняли решение продлить еще на полгода 19 пакетов санкций против России.

15 декабря Совет ЕС утвердил санкции в отношении России, впервые с начала специальной военной операции не сумев объединить их в масштабный пакет ограничительных мер.

Введенные ограничения подразумевают внесение в санкционный список 17 физических лиц, 4 юридических лиц и организаций, а также 40 танкеров, предположительно осуществляющих транспортировку российской нефти

Ранее в ЕС объяснили, что необходимо сделать для разблокирования российских активов.