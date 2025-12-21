Президента Азербайджана ждут на саммите лидеров СНГ в Петербурге

Песков сообщил, что президента Алиева ждут на саммите лидеров СНГ в Петербурге

Президента Азербайджана Ильхама Алиева ожидают на предстоящем неформальном саммите лидеров стран СНГ, который пройдет в Санкт-Петербурге 21–22 декабря. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости.

Он отметил, что к визиту азербайджанского лидера в Россию уже ведется подготовка.

Президент России Владимир Путин 21–22 декабря будет работать в Санкт-Петербурге. По данным Кремля, рабочая программа в Северной столице начнется с участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Как ожидается, участники обсудят актуальные вопросы деятельности Евразийского экономического союза, определят ориентиры дальнейшего углубления интеграции и развития единого рынка, а также утвердят ряд документов. В частности, планируется подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией.

На 22 декабря в Санкт-Петербурге по инициативе Путина запланирована ежегодная неформальная встреча лидеров государств СНГ. В ее рамках президент России намерен провести и двусторонние переговоры с рядом зарубежных лидеров.

Ранее Кремль сообщил о готовности Путина вести диалог с Макроном.